Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Рома
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Дандолк
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Ницца
Футбол. Еврокубки
20:55
Хапоэль Беэр-Шева
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Бенфика
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
Лех
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
20:55
ПАОК
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:55
Омония
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Реал Сосьедад
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:55
Риека
Наполи
Футбол. Еврокубки
20:55
Сивасспор
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:55
Лудогорец
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Мольде
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Заря Лг
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Хоффенхайм
Слован Л
Футбол. Еврокубки
4.11
Севилья
Краснодар
32
Футбол. Еврокубки
4.11
Челси
Ренн
30
Футбол. Еврокубки
4.11
Брюгге
Боруссия Д
03
Футбол. Еврокубки
4.11
Барселона
Динамо К
21
Футбол. Еврокубки
4.11
Ференцварош
Ювентус
14
Футбол. Еврокубки
4.11
РБ Лейпциг
ПСЖ
21
Все события
Фоторепортажи
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
11:10 (мск), источник: Sport24

Игрок «СКА-Хабаровска» Брагин публично извинился перед Йевтичем за сломанный нос

Нападающий «СКА-Хабаровска» Владислав Брагин принес извинения полузащитнику «Рубина» Дарко Йевтичу за инцидент в матче Кубка России.

Наверх
Источник: Sport24

Игра, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась поражением «Рубина» со счетом 0:1. Казанцы заняли второе место в группе и завершили борьбу в Кубке России. В середине первого тайма Йевтич потерял сознание после столкновения с Брагиным. Позже стало известно, что у Дарко перелом носа и сильное сотрясение мозга. Брагин же получил за фол лишь желтую карточку.

«Я бы хотел принести свои искренние извинения Дарко Йевтичу за тот эпизод в матче, когда он получил тяжелую травму. Это произошло совершенно случайно, это футбол, от этого никто не застрахован. Любое столкновение в матче может к этому привести. Я лично написал Дарко, попросил у него извинения, на что он мне ответил «Спасибо», — сказал Брагин в видеообращении, опубликованном в твиттере армейцев.

Во время загрузки произошла ошибка.
СКА-Хабаровск
1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
 «Из девушек веками делали удобных женщин. Некоторые до сих пор живут в этой клетке»
«Ты без лифчика, шалунья?!» Красивая грудь русской синхронистки не дает покоя ее фанатам: фото
«Краснодар» и «Зенит» снова потеряли очки в Лиге чемпионов
Коэффициенты УЕФА: «Зенит» помог России оторваться от Бельгии
Пора побеждать: ЦСКА в Лиге Европы сыграет с «Фейенордом»
Месси забивает с пенальти, Холанн — быстрее всех. Главное в ЛЧ
Сборная России по хоккею стартует на Евротуре матчем с финнами
Мяч игрока «Краснодара» претендует на гол недели в ЛЧ (видео)
Рублев стал лидером сезона по победам, обойдя Джоковича
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь