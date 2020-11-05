Игрок «СКА-Хабаровска» Брагин публично извинился перед Йевтичем за сломанный нос

Игра, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась поражением «Рубина» со счетом 0:1. Казанцы заняли второе место в группе и завершили борьбу в Кубке России. В середине первого тайма Йевтич потерял сознание после столкновения с Брагиным. Позже стало известно, что у Дарко перелом носа и сильное сотрясение мозга. Брагин же получил за фол лишь желтую карточку.

«Я бы хотел принести свои искренние извинения Дарко Йевтичу за тот эпизод в матче, когда он получил тяжелую травму. Это произошло совершенно случайно, это футбол, от этого никто не застрахован. Любое столкновение в матче может к этому привести. Я лично написал Дарко, попросил у него извинения, на что он мне ответил «Спасибо», — сказал Брагин в видеообращении, опубликованном в твиттере армейцев.