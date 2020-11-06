Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Уфа
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Сельта
Футбол. Еврокубки
00:10
Вильярреал
Маккаби Тель-Авив
40
Все события
Фоторепортажи
10Щербакова победила на Кубке России по фигурному катанию
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
13:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Скорую помощь с хавбеком «Рубина» Йевтичем 20 минут не выпускали со стадиона в Хабаровске

В «Рубине» остались недовольными организацией гостевого матча заключительного тура группового этапа Кубка России со «СКА-Хабаровск».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На 22-й минуте встречи полузащитник казанцев Дарко Йевтич получил удар локтем в лицо от нападающего Владислава Брагина и упал на газон. У футболиста открылось рассечение. После длительной паузы он рухнул на поле без сознания, но был приведён в чувство медиками.

Команда
Рубин


Как сообщает «Спорт Бизнес Online», скорую помощь с Йевтичем не могли выпустить со стадиона на протяжении 20 минут. Всё это время организаторы ждали машину, которая должна была заменить её. В тот момент Дарко находился в таком состоянии, что медицинский штаб «Рубина» опасался кровоизлияния в мозг, однако это не ускорило процесс. При этом, несмотря на то что инцидент был отмечен в протоколе, ожидается, что серьёзное разбирательство вряд ли последует.

«СКА-Хабаровск», набрав 6 очков, занял первое место в 9-й группе Кубка России и вышел в плей-офф соревнований, где сыграет в 1/8 финала. «Рубин» (3) финишировал вторым и вылетел из турнира.

СКА-Хабаровск
1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Хабиб с трудом стоял на ногах на взвешивании! Видео
Пробили дно. Адвокат сравнил ЦСКА с последней командой Голландии
Сборная России молодежным составом победила финнов в Евротуре
Летчик Толбоев поддержал идею присвоения Хабибу звания Героя РФ
«Юве» и «Барса» нацелились на сына экс-звезды сборной Франции
Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА
Роналду получил вызов в сборную Португалии на матчи Лиги наций
Орловский готов провести реванш с Федором Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь