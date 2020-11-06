Скорую помощь с хавбеком «Рубина» Йевтичем 20 минут не выпускали со стадиона в Хабаровске

На 22-й минуте встречи полузащитник казанцев Дарко Йевтич получил удар локтем в лицо от нападающего Владислава Брагина и упал на газон. У футболиста открылось рассечение. После длительной паузы он рухнул на поле без сознания, но был приведён в чувство медиками.



Как сообщает «Спорт Бизнес Online», скорую помощь с Йевтичем не могли выпустить со стадиона на протяжении 20 минут. Всё это время организаторы ждали машину, которая должна была заменить её. В тот момент Дарко находился в таком состоянии, что медицинский штаб «Рубина» опасался кровоизлияния в мозг, однако это не ускорило процесс. При этом, несмотря на то что инцидент был отмечен в протоколе, ожидается, что серьёзное разбирательство вряд ли последует.



«СКА-Хабаровск», набрав 6 очков, занял первое место в 9-й группе Кубка России и вышел в плей-офф соревнований, где сыграет в 1/8 финала. «Рубин» (3) финишировал вторым и вылетел из турнира.