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13:28 (мск), источник: ТАСС

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу пройдет 10 ноября на стадионе «Лужники»

ТАСС, 9 ноября. Жеребьевка 1/8 финала Бетсити — Кубка России по футболу сезона-2020/21 пройдет 10 ноября на стадионе «Лужники». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка начнется в 15:00 мск. Пары 1/8 финала определят генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

При жеребьевке команды будут разбиты на две корзины. Шесть команд, которые получили право по итогам прошлого сезона выступить в еврокубках, попадут во вторую корзину, к ним присоединятся еще две команды из числа победителей группового раунда, которые будут определены слепым жребием. Остальные команды попадут в первую корзину. Хозяевами поля на стадии 1/8 финала будут клубы из второй корзины.

В сезоне-2020/21 Кубок России проходит в новом формате. В элитном раунде 30 команд (по 10 из Тинькофф — РПЛ, Олимп — Футбольной национальной лиги и Олимп — Профессиональной футбольной лиги) были разделены на 10 групп по три команды. Победители групп вышли в 1/8 финала, еще шесть команд, которые по итогам прошлого сезона чемпионата России пробились в еврокубки, получили прямые путевки в 1/8 финала. Таким образом, на этой стадии турнира сыграют «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» (все — Москва), «Краснодар», «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Спартак» (Москва), «Урал» (Екатеринбург), «Арсенал» (Тула), «Уфа», «Химки», «Ахмат» (Грозный), «Крылья Советов» (Самара), «Сочи», «Тамбов» и «СКА-Хабаровск».

Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20 и 21 февраля. Противостояния состоят из одного матча. Действующим победителем турнира является «Зенит».

Стадион «Лужники» принимал финал Кубка России рекордные восемь раз. В 2018 году на арене прошел финальный матч чемпионата мира.

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