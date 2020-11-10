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16:13 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 10 ноября. Московский «Спартак» сыграет со столичным «Динамо» в 1/8 финала Бетсити — Кубка России по футболу. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча состоится на стадионе бело-голубых «ВТБ-Арена».

Также в 1/8 финала московский «Локомотив» на своем поле сыграет с «Тамбовом», «Краснодар» примет «Сочи», санкт-петербургский «Зенит» — тульский «Арсенал», московский ЦСКА — «СКА-Хабаровск», «Ростов» — грозненский «Ахмат», «Уфа» — екатеринбургский «Урал», подмосковные «Химки» — самарские «Крылья Советов».

Матчи 1/8 финала пройдут 20—21 февраля. Начиная с этой стадии встречи пройдут в формате одноматчевого противостояния. Финал Кубка России запланирован на 12 мая.

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