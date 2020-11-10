«Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России по футболу
ТАСС, 10 ноября. Московский «Спартак» сыграет со столичным «Динамо» в 1/8 финала Бетсити — Кубка России по футболу. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Москве.
ТАСС, 10 ноября. Московский «Спартак» сыграет со столичным «Динамо» в 1/8 финала Бетсити — Кубка России по футболу. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Москве.
Встреча состоится на стадионе
Также в 1/8 финала московский «Локомотив» на своем поле сыграет с «Тамбовом», «Краснодар» примет «Сочи»,
Матчи 1/8 финала пройдут