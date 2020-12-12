«Чайка» считает, что матч с «Армавиром» не был «договорным»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) в пятницу пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности арбитра Максима Матюнина по итогам матча «Чайка» — «Армавир» (2:0). КДК установил договорной характер указанного матча. Результат игры был аннулирован, «Чайке» засчитано техническое поражение. Также пожизненно отстранен от футбола Олег Баян, на момент матча занимавший должность исполнительного директора «Чайки». Как пояснил глава КДК РФС Артур Григорьянц, комитет на основе представленных доказательств установил, что Баян до матча вступил в сговор с Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство со стороны последнего.

«Матч “Чайка” — “Армавир” сыгран в духе спортивной борьбы и, на наш взгляд, не имел статус “договорного”. Ошибки арбитра Матюнина, на которые указывает КДК РФС, не носили ключевого характера и допущены при счёте 2:0 в пользу нашей команды. Данные ошибки рефери предопределили его сниженную оценку по итогам матча», — сообщается на сайте «Чайки».

«Футбольный клуб “Чайка” заявляет, что президенту, тренерскому штабу, персоналу, игрокам и другим работникам клуба не известно о действиях, которые якобы доказывают “договорной характер матча”. Договорной матч предполагает договорённость его участников о заранее определённом результате, чего не установлено в данном случае. Поэтому говорить о подобном характере встречи некорректно», — говорится в заявлении клуба.