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18:24 (мск), источник: ТАСС

Стадион «Локомотива» готов принять финал Кубка России по футболу

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Домашний стадион московского «Локомотива» «РЖД-Арена» готов принять матч финала Бетсити — Кубка России по футболу. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее исполком Российского футбольного союза отложил вопрос о дате и месте проведения финала кубка страны.

«Локомотив» сообщил о готовности «РЖД-Арены» принять финал, — сказал Брейдо.

Финал Кубка России на стадионе «Локомотива» проходил четыре раза, чаще решающий матч турнира принимали только московские «Лужники» (8). Три раза финальная встреча проходила на арене московского «Динамо».

В прошлом году финал прошел в Екатеринбурге, там же победитель Кубка России был определен в 2012 году. Ранее в «Спартаке» сообщили о готовности «Открытие-Арены» принять финал 2021 года.

В феврале 2021 года состоятся матчи 1/8 финала турнира. Действующим победителем Кубка России является петербургский «Зенит».

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