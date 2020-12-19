Стадион «Локомотива» готов принять финал Кубка России по футболу
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Домашний стадион московского «Локомотива» «РЖД-Арена» готов принять матч финала Бетсити — Кубка России по футболу. Об этом ТАСС сообщил
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Домашний стадион московского «Локомотива» «РЖД-Арена» готов принять матч финала Бетсити — Кубка России по футболу. Об этом ТАСС сообщил
Ранее исполком Российского футбольного союза отложил вопрос о дате и месте проведения финала кубка страны.
«Локомотив» сообщил о готовности «РЖД-Арены» принять финал, — сказал Брейдо.
Финал Кубка России на стадионе «Локомотива» проходил четыре раза, чаще решающий матч турнира принимали только московские «Лужники» (8). Три раза финальная встреча проходила на арене московского «Динамо».
В прошлом году финал прошел в Екатеринбурге, там же победитель Кубка России был определен в 2012 году. Ранее в «Спартаке» сообщили о готовности «Открытие-Арены» принять финал 2021 года.
В феврале 2021 года состоятся матчи 1/8 финала турнира. Действующим победителем Кубка России является петербургский «Зенит».