Стадион «Локомотива» готов принять финал Кубка России по футболу

Финал Кубка России на стадионе «Локомотива» проходил четыре раза, чаще решающий матч турнира принимали только московские «Лужники» (8). Три раза финальная встреча проходила на арене московского «Динамо».

В прошлом году финал прошел в Екатеринбурге, там же победитель Кубка России был определен в 2012 году. Ранее в «Спартаке» сообщили о готовности «Открытие-Арены» принять финал 2021 года.