РФС изменил сроки проведения матчей 1/8 финала Кубка России

Матчи этой стадии турнира были запланированы на 20 и 21 февраля.

«Даты матчей 1/8 финала Кубка России в феврале изменились в связи с тем, что 22 февраля является выходным днем, а суббота, 20 февраля, рабочим. Изначально в календаре стояли даты 20—21 февраля . На бюро исполкома РФС мы приняли решение расширить это окно до трех дней. Это поможет сделать более сбалансированный календарь — разнести большее количество матчей и обеспечить их трансляцию», — сказал Алаев.

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По итогам группового этапа Кубка России в 1/8 финала вышли представляющие РПЛ московский «Спартак», «Тамбов», «Сочи», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат», «Уфа», екатеринбургский «Урал», подмосковные «Химки», «Уфа» и екатеринбургский «Урал», а также выступающие в ФНЛ «СКА-Хабаровск» и самарские «Крылья Советов». Начиная с этой стадии в турнир вступят шесть команд премьер-лиги, которые отобрались в еврокубки по итогам прошлого сезона: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» (все — Москва), «Краснодар» и «Ростов».