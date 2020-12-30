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20:50 (мск), источник: ТАСС

РФС изменил сроки проведения матчей 1/8 финала Кубка России

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) на бюро исполнительного комитета организации внес изменения в сроки проведения матчей 1/8 финала Бетсити — Кубка России по футболу. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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Источник: РИА "Новости"

Матчи этой стадии турнира были запланированы на 20 и 21 февраля.

«Даты матчей 1/8 финала Кубка России в феврале изменились в связи с тем, что 22 февраля является выходным днем, а суббота, 20 февраля, рабочим. Изначально в календаре стояли даты 20—21 февраля. На бюро исполкома РФС мы приняли решение расширить это окно до трех дней. Это поможет сделать более сбалансированный календарь — разнести большее количество матчей и обеспечить их трансляцию», — сказал Алаев.

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По итогам группового этапа Кубка России в 1/8 финала вышли представляющие РПЛ московский «Спартак», «Тамбов», «Сочи», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат», «Уфа», екатеринбургский «Урал», подмосковные «Химки», «Уфа» и екатеринбургский «Урал», а также выступающие в ФНЛ «СКА-Хабаровск» и самарские «Крылья Советов». Начиная с этой стадии в турнир вступят шесть команд премьер-лиги, которые отобрались в еврокубки по итогам прошлого сезона: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» (все — Москва), «Краснодар» и «Ростов».

В 1/8 финала Кубка России состоятся следующие матчи: «Динамо» — «Спартак», «Локомотив» — «Тамбов», «Краснодар» — «Сочи», «Зенит» — «Арсенал», ЦСКА — «СКА-Хабаровск», «Ростов» — «Ахмат», «Уфа» — «Урал», а также «Химки» — «Крылья Советов». Начиная с этой стадии встречи пройдут в формате одноматчевого противостояния. Финал Кубка России запланирован на 12 мая. Ожидалось, что место проведения решающей игры турнира будет утверждено на исполкоме РФС 18 декабря, но рассмотрение этого вопроса было отложено.

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