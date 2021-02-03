Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России, где «Спартак» сыграет с «Динамо»
Российский футбольный союз в своём
Российский футбольный союз в своём
Встречи пройдут в три дня.
20 февраля:
«Зенит» — «Арсенал»:
«Динамо» — «Спартак»: Москва, 19:30 мск
21 февраля:
ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: Москва, 14:30 мск
«Локомотив» — «Тамбов»: Москва, 17:00 мск
«Краснодар» — «Сочи»: Краснодар, 17:00 мск
«Ростов» — «Ахмат»:
22 февраля:
«Уфа» — «Урал»: Уфа, 12:00 мск
«Химки» — «Крылья Советов»: Химки, 14:30 мск
Напомним, в нынешнем сезоне розыгрыш Кубка России проходит в новом формате. По итогам группового этапа в