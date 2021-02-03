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16:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России, где «Спартак» сыграет с «Динамо»

Российский футбольный союз в своём телеграм-канале опубликовал расписание предстоящих матчей 1/8 финала Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"

Встречи пройдут в три дня.

20 февраля:
«Зенит» — «Арсенал»: Санкт-Петербург, 17:00 мск
«Динамо» — «Спартак»: Москва, 19:30 мск

21 февраля:
ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: Москва, 14:30 мск
«Локомотив» — «Тамбов»: Москва, 17:00 мск
«Краснодар» — «Сочи»: Краснодар, 17:00 мск
«Ростов» — «Ахмат»: Ростов-на-Дону, 19:30 мск

22 февраля:
«Уфа» — «Урал»: Уфа, 12:00 мск
«Химки» — «Крылья Советов»: Химки, 14:30 мск

Напомним, в нынешнем сезоне розыгрыш Кубка России проходит в новом формате. По итогам группового этапа в плей-офф вышли 10 команд, к которым присоединились участники еврокубков. При этом не все представители Премьер-Лиги пробились в 1/8 финала. Так, «Рубин» и «Ротор» не сумели занять первое место в своих группах.

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