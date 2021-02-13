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12:56 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» выделило «Спартаку» около 1 300 билетов на матч Кубка России

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский футбольный клуб «Динамо» выделил столичному «Спартаку» около 1 300 билетов на матч 1/8 финала Бетсити — Кубка России. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится 20 февраля на «ВТБ-Арене». Начало игры намечено на 19:30 мск.

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«“Спартак” получит 1 284 билета согласно регламенту. Будет гостевой сектор», — сказал Фетисов.

Красно-белые получили 10% от общей квоты, которая в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса и социальной дистанции, составляет 50% от максимальной — 12 858 от 25 716 человек. Таким образом, игру Кубка России смогут посетить не более 11 574 болельщиков бело-голубых.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» станет одним из первых официальных в 2021 году (на два с половиной часа раньше в Санкт-Петербурге начнется игра этой же стадии Кубка России между местным «Зенитом» и тульским «Арсеналом»). В Тинькофф — Российской премьер-лиге команды возобновят выступление 28 февраля. В этот день бело-голубые на выезде сыграют с грозненским «Ахматом», а красно-белые дома примут казанский «Рубин». Эти игры начнутся в 16:30 и 14:00 мск соответственно.

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