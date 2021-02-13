«Динамо» выделило «Спартаку» около 1 300 билетов на матч Кубка России

Красно-белые получили 10% от общей квоты, которая в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса и социальной дистанции, составляет 50% от максимальной — 12 858 от 25 716 человек. Таким образом, игру Кубка России смогут посетить не более 11 574 болельщиков бело-голубых.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» станет одним из первых официальных в 2021 году (на два с половиной часа раньше в Санкт-Петербурге начнется игра этой же стадии Кубка России между местным «Зенитом» и тульским «Арсеналом»). В Тинькофф — Российской премьер-лиге команды возобновят выступление 28 февраля. В этот день бело-голубые на выезде сыграют с грозненским «Ахматом», а красно-белые дома примут казанский «Рубин». Эти игры начнутся в 16:30 и 14:00 мск соответственно.