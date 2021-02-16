Мостовой — о возможном переносе матча «Динамо» — «Спартак»: В своё время мы играли в -20

«Есть регламент: больше минус 15 — это перенос игры. Конечно, если есть куда. Играют на стадионе “Динамо”, наверняка есть подогрев. Бегать будут намного быстрее от холода. Шучу, конечно. Если снега нет, то вообще ничего страшного. Траву на стадионе же закрывают. Конечно, если поле без подогрева, то оно замерзнет. Но не думаю, что у “Динамо” нет подогрева. В своё время мы играли в -18, -20. Тогда поле было белое, подогрева тоже не было. Часто так играли. Конечно, бегать было сложно. Помню, играли на “Динамо” при такой температуре. Тогда кто-то в бутсах на шипах играл, кто-то в кроссовках. Сейчас, конечно, сравнивать не надо. Есть регламент и условия. Если они позволяют, то пусть играют, нет — взяли и перенесли, ничего страшного», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.