Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в назначенное время

«Матчи 1/8 Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарём. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей. Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учётом фактической погоды», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.