Стали известны арбитры матчей 1/8 финала Кубка России

Встреча состоится 20 февраля в Москве. Помогать Левникову будут Андрей Веретешкин и Рашид Абусуев, резервный судья — Иван Сиденков. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Павел Кукуян и его ассистент Валентин Мурашов, инспектор матча — Сергей Французов.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник сообщила РИА Новости, что максимальная температура в субботу днем прогнозируется от минус 16 до минус 21 градуса. Если температура воздуха за час до игры ниже минус 15, инспектор должен запросить согласие на участие обеих команд. Даже в случае обоюдного согласия окончательное решение о возможности проведения встречи принимает судья. В среду РФС сообщил, что матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарем.