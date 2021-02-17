Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Ницца
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Порту
Ювентус
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья
Боруссия Д
00
Футбол. Зарубежный
23:15
Эвертон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
21:00
Леванте
Атлетико
11
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
10СКА разгромил «Спартак»
22:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны арбитры матчей 1/8 финала Кубка России

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Арбитр Кирилл Левников назначен на матч 1/8 финала Кубка России между московскими клубами «Динамо» и «Спартак», сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча состоится 20 февраля в Москве. Помогать Левникову будут Андрей Веретешкин и Рашид Абусуев, резервный судья — Иван Сиденков. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Павел Кукуян и его ассистент Валентин Мурашов, инспектор матча — Сергей Французов.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник сообщила РИА Новости, что максимальная температура в субботу днем прогнозируется от минус 16 до минус 21 градуса. Если температура воздуха за час до игры ниже минус 15, инспектор должен запросить согласие на участие обеих команд. Даже в случае обоюдного согласия окончательное решение о возможности проведения встречи принимает судья. В среду РФС сообщил, что матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарем.

Кубок России 2020/2021
1/8 финала, 20.02.2021, 19:30

Динамо-Спартак-

Назначения на остальные матчи 1/8 финала Кубка России:

  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — Станислав Васильев (VAR — Владимир Москалев),
  • ЦСКА (Москва) — «СКА-Хабаровск» — Василий Казарцев (VAR — Сергей Иванов),
  • «Локомотив» (Москва) — «Тамбов» — Владислав Безбородов (VAR — Алексей Сухой),
  • «Краснодар» — «Сочи» — Евгений Кукуляк (VAR — Виталий Мешков),
  • «Ростов» — «Ахмат» (Грозный) — Игорь Панин (VAR — Сергей Карасев),
  • «Уфа» — «Урал» (Екатеринбург) — Павел Шадыханов (VAR — Артем Любимов),
  • «Химки» — «Крылья Советов» (Самара) — Михаил Вилков (VAR — Сергей Лапочкин).
 Звезда UFC поразила поклонников глубоким декольте
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Возрастное ограничение 18+
Халили показал лучший результат среди россиян на текущем ЧМ
Гол Федора Чалова принес ЦСКА победу в матче с испанским клубом
Хабиб Нурмагомедов захотел боя на стадионе «Барселоны»
Мартен Фуркад: Санкции в отношении России бессмысленные
«Все понимают, что вероятна коррупция»: Слуцкий — о судействе
«Ювентус» играет с «Порту» в 1/8 Лиги чемпионов (трансляция)
РФС оставил в силе дисквалификацию Доменико Тедеско
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь