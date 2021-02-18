Килин — о снятии «Тамбова» с Кубка России: Мы все из СМИ узнаем. Понятия не имеем, когда будет вылет со сборов
Полузащитник «Тамбова» Антон Килин в интервью «Матч ТВ» прокомментировал новость о том, что команда снялась с Кубка России.
Полузащитник «Тамбова» Антон Килин в интервью «Матч ТВ» прокомментировал новость о том, что команда снялась с Кубка России.
— Пишут, что «Тамбов» снялся с Кубка России.
— Нет, мы все из СМИ узнаем. Ну раз пишут, что отправили документы, наверное, все так сделали. Я по этому поводу ничего не могу сказать. У нас не было никаких собраний, ничего.
— Известна дата вылета со сборов? Игра с «Локомотивом» уже 21 февраля.
— Нет, не знаем, когда должен быть вылет команды, это спросите у тренерского штаба, я без понятия.
В 1/8 финала «Тамбов» должен сыграть с «Локомотивом».