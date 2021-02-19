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13:54 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» готово сыграть со «Спартаком» в матче Кубка России при минус 15 градусов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» будет готов сыграть со столичным «Спартаком» при 15 градусах мороза в матче 1/8 финала Бетсити — Кубка России. Об этом журналистам сообщил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между «Динамо» и «Спартаком» запланирован на 20 февраля на «ВТБ-Арене». По прогнозу синоптиков, температура воздуха в этот период времени в Москве, в которой запланированы три матча, может опуститься до 22 градусов мороза. В соответствии с регламентом турнира, клубы по взаимной договоренности могут перенести встречу при температуре ниже минус 15 градусов.

«Я бы сказал иначе. Мы готовимся к игре, полностью сконцентрированы на этом и не думаем о погоде, — сказал Шварц. — Мы хотим максимально пройти в Кубке России, завтра хотим победить, но я бы не стал расставлять приоритеты между кубком и чемпионатом. В премьер-лиге впереди 11 туров».

В четверг «Динамо» вернулось со сборов в Турции, в то время как «Спартак» последние недели находился в Тарасовке.

«Последние два-три дня в Турции было минус 3−4, сегодня и завтра проведем тренировки, считаю, что мы хорошо подготовились. За время подготовки все футболисты получили необходимую игровую практику, считаю, что каждый игрок сделал прогресс в развитии. С точки зрения команды мы тоже стали на ступеньку выше», — отметил главный тренер «Динамо».

«Мы готовимся к тому, что “Спартак” может выставить две схемы. Вполне вероятно, что он завтра выставит схему 3−4−1−2. Они также знают, что мы, скорее всего, сыграем 4−3−3», — добавил он.

В межсезонье в состав «Динамо» вернулся полузащитник Даниил Липовой, который выступал в «Химках» на правах аренды. «По сборам он производит хорошее впечатление, мы решили, что так как у нас молодая команда, развивать ее дальше. Если говорить о новых игроках, это должны быть футболисты, которые качественно нас усилят. До закрытия трансферного окна несколько дней, посмотрим, что будет», — заключил Шварц.

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