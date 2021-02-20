«Динамо» — «Спартак»: состав хозяев. Паршивлюк сыграет против бывшего клуба
Стал известен состав «Динамо» на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».
Стал известен состав «Динамо» на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».
С первых минут на поле появится
Полностью состав «Динамо» выглядит следующим образом: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Моро, Фомин, Липовой, Шиманьски, Лесовой, Грулев; запасные — Лещук, Плиев, Нойштедтер, Игбун, Комличенко, Терехов, Школик, Захарян, Кутицкий, Тюкавин, Каборе, Слепов.
Игра начнется в 19.30 по московскому времени.