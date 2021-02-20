Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-04
Боруссия Д
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Эвертон
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа
Верона
01
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Марсель
11
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Леванте
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Вест Бромвич Альбион
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бавария
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Штутгарт
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Унион Б
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Сампдория
10
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Арсенал Т
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Эльче
Эйбар
10
Футбол. Зарубежный
15:30
Саутгемптон
Челси
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Реймс
11
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
10«ПСЖ» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов
19:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» — «Спартак»: состав хозяев. Паршивлюк сыграет против бывшего клуба

Стал известен состав «Динамо» на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

С первых минут на поле появится экс-защитник красно-белых Сергей Паршивлюк.

Полностью состав «Динамо» выглядит следующим образом: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Моро, Фомин, Липовой, Шиманьски, Лесовой, Грулев; запасные — Лещук, Плиев, Нойштедтер, Игбун, Комличенко, Терехов, Школик, Захарян, Кутицкий, Тюкавин, Каборе, Слепов.

Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

 Чемпионка мира снялась топлес ради популяризации женских прыжков с трамплина
«Он косо посмотрел на меня, и я втащил ему в голову». Пьяная драка после UFC 13: как это было
Россия в предпоследний день ЧМ все же выиграла первую медаль
«Зенит» вылетел из Кубка России при очень странном судействе
Майгуров: Гараничев покинул чемпионат мира
«Бавария» неожиданно проиграла в матче Бундеслиги
Головин остановит «ПСЖ»: Топ-5 ставок выходных
«Лацио» - «Сампдория» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Вальядолид» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь