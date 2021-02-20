«Зенит» вылетел из Кубка России

Встреча прошла в субботу, 20 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу тульской команды. На гол Далера Кузяева гости ответили точными ударами Кирилла Панченко и Роберта Бауэра, который реализовал пенальти. Все мячи были забиты в первом тайме.

«Арсенал» мог победить с более крупным счетом, но гол Евгения Луценко в концовке матча был отменен. У форварда туляков был зафиксирован офсайд.