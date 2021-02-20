Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Верона
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Леванте
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли
Вест Бромвич Альбион
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бавария
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Штутгарт
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Унион Б
01
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Реал
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Сампдория
10
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Арсенал Т
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Эльче
Эйбар
10
Футбол. Зарубежный
15:30
Саутгемптон
Челси
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Реймс
11
Все события
Фоторепортажи
20Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
19:36 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» вылетел из Кубка России

Петербургский «Зенит» на своем поле проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 1/8 финала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в субботу, 20 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу тульской команды. На гол Далера Кузяева гости ответили точными ударами Кирилла Панченко и Роберта Бауэра, который реализовал пенальти. Все мячи были забиты в первом тайме.

«Арсенал» мог победить с более крупным счетом, но гол Евгения Луценко в концовке матча был отменен. У форварда туляков был зафиксирован офсайд.

Соперник «Арсенала» по четвертьфиналу определится после окончания всех матчей 1/8 финала путем жеребьевки. Дата встречи туляков в следующей стадии также станет известна позже.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
1:2
Первый тайм: 1:2
Арсенал Т
 Девушка-боец ММА снялась в купальнике и нарвалась на критику
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Россия в предпоследний день ЧМ все же выиграла первую медаль
«Зенит» вылетел из Кубка России при очень странном судействе
Майгуров: Гараничев покинул чемпионат мира
У футболиста «Зенита» найден коронавирус
Головин остановит «ПСЖ»: Топ-5 ставок выходных
«Лацио» - «Сампдория» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Вальядолид» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь