«Зенит» вылетел из Кубка России при очень странном судействе. Но все по делу
У Кубка будет новый владелец.
У Кубка будет новый владелец.
Российский футбол официально вернулся матчем 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Арсенал». В отличие от столицы, где до последнего спорили о том, стоит ли проводить игры
Зато были большие вопросы по составу «Зениту».
У «Арсенала» на поле вышли эти парни.
В первом тайме все три гола получились странными. И два из них
А за восемь минут до свистка на перерыв
После перерыва «Зенит» забрал себе мяч и начал бомбить штрафную соперника через фланги. Но они ни к чему не приводили. Зато забил «Арсенал». Евгений Луценко выбежал один на один с Андреем Луневым и забил. Правда, спустя