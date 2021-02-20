«Зенит» вылетел из Кубка России при очень странном судействе. Но все по делу

Российский футбол официально вернулся матчем 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Арсенал». В отличие от столицы, где до последнего спорили о том, стоит ли проводить игры из-за морозов, в Петербурге вопросов о том, состоится ли матч, не было.

Зато были большие вопросы по составу «Зениту». Из-за травм не смогли сыграть Малком, Сердар Азмун, Вильмар Барриос и Себастьян Дриусси. Так что Сергей Семак не смог выставить сильнейший состав.

У «Арсенала» на поле вышли эти парни.

В первом тайме все три гола получились странными. И два из них из-за судейства. На 19-й минуте Далер Кузяев забил очень спорный мяч.

А за восемь минут до свистка на перерыв сине-бело-голубые получили от Васильева ответку в виде неоднозначного пенальти. В перерыве между этими событиями Тула забила еще раз. И здесь не обошлось без ягодиц Магомеда Оздоева, от которых мяч срикошетил в ворота после удара Кирилла Панченко.

После перерыва «Зенит» забрал себе мяч и начал бомбить штрафную соперника через фланги. Но они ни к чему не приводили. Зато забил «Арсенал». Евгений Луценко выбежал один на один с Андреем Луневым и забил. Правда, спустя какое-то время взятие ворот было отменено из-за офсайда. Других голов во втором тайме не было.