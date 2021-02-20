Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Боруссия Д
04
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Эвертон
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Реал
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Верона
22
Футбол. Кубок России
19:30
Динамо
Спартак
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Марсель
11
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Леванте
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Вест Бромвич Альбион
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бавария
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Штутгарт
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Унион Б
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Сампдория
10
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Арсенал Т
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Эльче
Эйбар
10
Футбол. Зарубежный
15:30
Саутгемптон
Челси
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Реймс
11
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
21:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мы не только верхом играем!» Семак — о вылете от «Арсенала»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— К сожалению, не получилось выиграть, — начал Семак. — Много ошибались в обороне. Не смогли реализовать моменты, а выигрывает та команда, которая меньше ошибается и больше забивает. Понятно, что в разных кондициях игроки, но к самому результату это не имеет отношения.

— Почему «стандарты» исполнял Ракицкий? Какие были другие варианты? Довольны ли вы его подачами?

— Он может подавать лучше. Одна подача привела к забитому мячу. Вариантов было немного: теоретически могли подавать Кузяев и Сутормин. Наши штатные подающие отсутствовали.

— В чем был план на игру?

— До забитого мяча неплохо контролировали мяч, хорошо двигались. После забитого мяча стали позволять сопернику принимать мячи, спокойно подавать в простых ситуациях. Наша игра была далека от оптимальной. Не так много моментов позволили, но ошибки были достаточно грубыми. План нужно было наиграть. Кусочками получалось, кусочками нет.

— Почему только на 70-й минуте были проведены замены?

— Ерохин вышел на позицию Мостового. Крапухин стал вторым форвардом. Ерохин всего несколько тренировок провел. Крапухин был единственным вариантом освежить игру, добавить в движении. Для него это первая игра в таком режиме. Спрашивать с него много никто не собирается. Старался, но многое не получалось. И не только у него.

— Есть ли схема, которая не подразумевает навесов на большого игрока?

— Я думаю, что нужно использовать сильные качества игроков, которые есть. И Дзюба, и Крапухин — это футболисты, которым удобно играть именно так. Но мы не только играем верхом. Был во втором тайме момент у Славы Караваева после хорошей комбинации. Когда пространство позволяет играть низом, это происходит. Фланговые передачи — один из вариантов для того, чтобы забивать мячи.

— С выбором вратаря не ошиблись?

— К сожалению, по уважительной причине не мог сыграть Кержаков. Вариантов особо не было. Был вариант с Одоевским и Луневым.

— Понятно, что навесы во втором тайме связаны тем, что «Арсенал» закрылся. Но почему были вертикальные передачи?

— Это самый быстрый способ доставки мяча. Иногда излишне торопились. Это не то, чего нам хотелось. Забили — были бы довольны. Не забили — недовольны.

— Но почему не было ударов со средней и дальней дистанции?

— Возможностей не было. Было несколько моментов, где можно было пробить. Но в штрафной не было хороших подходов для удара с той дистанции, которая является опасной.

— Что вы скажете о тройке полузащитников?

— Это разные игроки. Оздоев и Вендел — больше «восьмерки», больше объем работы выполняют. Сыгранности не хватало, иногда оказывались на флангах далеко друг от друга. Заигрывались, нужно было рисковать.

Зенит
1:2
Первый тайм: 1:2
Арсенал Т
 Чемпионка мира снялась топлес ради популяризации женских прыжков с трамплина
«Он косо посмотрел на меня, и я втащил ему в голову». Пьяная драка после UFC 13: как это было
Россия в предпоследний день ЧМ все же выиграла первую медаль
«Зенит» вылетел из Кубка России при очень странном судействе
Странный пенальти и гол пяткой. «Динамо» вынесло «Спартак»
«Бавария» неожиданно проиграла в матче Бундеслиги
«Ак Барс» в пятый раз одержал победу в Восточной конференции КХЛ
«Атлетико» сенсационно потерял очки в матче с «Леванте»
«Вальядолид» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь