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21:39 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» победило «Спартак» и вышло в четвертьфинал Кубка России по футболу

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» со счетом 2:0 обыграли столичный «Спартак» в матче 1/8 финала Бетсити — Кубка России. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 11320 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Счет в матче с пенальти на 16-й минуте открыл Даниил Фомин, еще один мяч забил 18-летний воспитанник «Динамо» Константин Тюкавин (70-я минута), для которого этот гол стал первым за основную команду. На 81-й минуте футболист красно-белых Виктор Мозес был удален с поля за вторую желтую карточку. 19-летний защитник «Динамо» Александр Кутицкий вышел на замену на 82-й минуте, матч со «Спартаком» стал для него первым за основную команду бело-голубых. Полузащитник красно-белых Йоррит Хендрикс провел первый официальный матч за клуб.

До этой встречи «Динамо» не могло выиграть у «Спартака» на протяжении пяти матчей (две ничьи, три поражения).

Команды в четвертый раз встретились в рамках Кубка России, бело-голубые одержали третью победу. Всего этот матч стал 201-м в истории противостояния, «Динамо» одержало 56 побед, «Спартак» — 76, еще 69 игр завершились ничейным результатом. В последний раз до этого «Динамо» обыгрывало «Спартак» на своем поле с разницей в два мяча в 1985 году (2:0).

Соперник «Динамо» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

26 февраля после зимней паузы возобновится Тинькофф — Российская премьер-лига (РПЛ). «Динамо» в 20-м туре чемпионата страны 28 февраля на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», «Спартак» в тот же день дома примет казанский «Рубин».

Динамо
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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