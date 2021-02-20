«Динамо» победило «Спартак» и вышло в четвертьфинал Кубка России по футболу

Счет в матче с пенальти на 16-й минуте открыл Даниил Фомин, еще один мяч забил 18-летний воспитанник «Динамо» Константин Тюкавин (70-я минута), для которого этот гол стал первым за основную команду. На 81-й минуте футболист красно-белых Виктор Мозес был удален с поля за вторую желтую карточку. 19-летний защитник «Динамо» Александр Кутицкий вышел на замену на 82-й минуте, матч со «Спартаком» стал для него первым за основную команду бело-голубых. Полузащитник красно-белых Йоррит Хендрикс провел первый официальный матч за клуб.

До этой встречи «Динамо» не могло выиграть у «Спартака» на протяжении пяти матчей (две ничьи, три поражения).

Команды в четвертый раз встретились в рамках Кубка России, бело-голубые одержали третью победу. Всего этот матч стал 201-м в истории противостояния, «Динамо» одержало 56 побед, «Спартак» — 76, еще 69 игр завершились ничейным результатом. В последний раз до этого «Динамо» обыгрывало «Спартак» на своем поле с разницей в два мяча в 1985 году (2:0).

Соперник «Динамо» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.