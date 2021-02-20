Странный пенальти и гол 18-летнего Тюкавина в стиле Златана. «Динамо» вынесло «Спартак» из Кубка России

Почти всю неделю до начала кубкового матча между «Динамо» и «Спартаком» не было понятно, состоится ли этот матч вообще. Москву сковали морозы и осадки, месячная норма которых выпала за несколько суток. Но к 20 февраля погода успокоилась — вечером в столице было -6 плюс снежная метель: играть можно и нужно.

Сандро Шварц несколько раз пересекался с Доменико Тедеско в Германии — их «Майнц» и «Шальке» зарубались друг с другом. Чаще побеждал Доменико, но и Шварц во главе андердога однажды смог отнять у Гельзенкирхена очки. Тем не менее, тренер «Спартака» наверняка удивил своего коллегу из «Динамо». Несмотря на слова перед матчем, что все слишком много обсуждают наигрывание схемы с четырьмя защитниками, «Спартак» вышел на игру именно по формации 4−4−2, которую ни разу не использовал в первой части сезона. Маслов стал правым защитником, в центре поля связку составили Умяров и новичок Хендрикс, в атаке вышли Ларссон и Понсе, а по краям полузащиты — Зобнин и Мозес.

Именно выход Мозеса слева в полузащите был главным сюрпризом для «Динамо». Смещавшийся сюда Ларссон постоянно помогал Виктору и Айртону разыгрывать треугольники и врываться в свободные зоны. Большая часть атак «Спартака» шла именно отсюда. Выглядело это так — Мозес сваливался в полуфланг, Айртон по дуге открывался под передачу на ход. Время от времени они менялись ролями, кружа голову Паршивлюку.

«Динамо» вышло по классической 4−3−3, которая здорово работала в первой части сезона.

В первые минуты хозяева не часто выскакивали на половину поля соперника, но на 16-й минуте Мозес цепанул мяч в штрафной то ли плечом, то ли рукой. Кирилл Левников после просмотра VAR указал на точку. Даниил Фомин уверенно реализовал удар.

Бывший судья, основатель телеграм-канала «Але, рэф!» Илья Обломов оценил справедливость назначения пенальти: «Не поддержу решение Левникова. Движение к мячу у Мозеса было, но мяч попал в разрешенную часть руки — выше уровня подмышки. Правильное решение — продолжить игру».

После 20-й минуты «Динамо» все чаще стало вылетать в контратаки — защитники и полузащитники старались выводить на свободные зоны Липового и Лесового длинными передачами. Лесовой много брал на себя, пытался обыгрывать, но получалось не очень. «Спартак» же отвечал прорывами через левый фланг и подачами на Жиго с угловых.

После перерыва защита «Динамо» начала давать бреши, но Антон Шунин показал, что все еще находится в фантастической форме. Сначала вратарь «Динамо» сделал двойной сейв, за пару секунд сначала отбив удар прорвавшегося Понсе, а затем заблокировав добивание (очень корявое) Мозеса. Виктор, кстати, после перерыва махнулся флангами с Зобниным. Спустя несколько минут у Романа были все шансы сравнять счет — после его удара пяткой с углового мяч по замысловатой траектории полетел в дальний угол. Но снова спас Шунин!

Что не вышло у Зобнина, получилось у Тюкавина. Вы вряд ли о нем много знаете. Это воспитанник «Динамо», ему 18 лет и он сын легендарного Александра Тюкавина, многократного чемпиона России и Европы по хоккею с мячом. Константин уже провел почти 200 минут в этом сезоне РПЛ, но этот выход в Кубке он наверняка запомнит на всю жизнь: после подачи Шиманьски он в стиле Ибрагимовича пяткой переправил мяч в ближний угол. Ни Жиго, ни Максименко такого явно не ожидали.