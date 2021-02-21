Вышел на замену и забил пяткой «Спартаку»! Герой дерби Тюкавин — кто он?
Ещё в октябре бегал во второй лиге!
Ещё в октябре бегал во второй лиге!
Ещё в октябре бегал во второй лиге!
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин — герой дерби со «Спартаком». И не просто так: ему 18 лет, в своём возрасте он считается
● Костя родился в Котласе, Архангельская область, откуда родом и «армеец» Вадим Карпов. Детство у него было спортивное: флорбор, теннис и бенди — без этого в семье Тюкавиных быть не могло. Отец Кости, Александр, — самый титулованный российский игрок в хоккее с мячом и заслуженный мастер спорта РФ.
● В академию «Динамо» его привёл отец. Костя прошёл школу, молодёжку (брал с ней бронзу и золото) и успел
● Год назад Тюкавин уже выходил результативно на замену против «Спартака» — только в молодёжном первенстве. «Динамо» и тогда выиграло — 5:2.
● Большую роль в развитии Тюкавина сыграл Валерий Маслов: учил не симулировать и ругал за зазнайство.
● Тюкавину импонирует Александр Кокорин: нападающий «влюбил» его в себя во время игры за «Динамо» — Костя тогда ещё подавал мячи. Они даже
● Шварц ценит Тюкавина за то, что он очень постоянно отрабатывает, готов работать на команду, подвижен в прессинге и обладает хорошим качеством реализации моментов.
«Я могу точно сказать, что у этих игроков (Тюкавина и Захаряна. — Прим. “Чемпионата”) большой потенциал, — говорил тренер в интервью нашем порталу месяц назад. — И, что более важно, каждый из них постоянно показывает готовность к получению новых знаний и тех принципов, которые мы привносим в команду для того, чтобы они могли прогрессировать и становиться лучше. Сейчас сложно говорить, будут ли парни играть в двух первых матчах после паузы, против “Спартака” и “Ахмата”. Сейчас важно, чтобы ребята выдерживали интенсивность тренировочного процесса и могли физически на равных конкурировать со зрелыми игроками.
В первую очередь очень важно, чтобы каждый игрок был прилежным и усердным в своей работе. А у Тюкавина помимо этого я увидел очень хорошее качество реализации моментов. И это тот игрок, который готов работать на команду».
● Свой стиль игры Костя описывал так: «Я люблю как забивать, так и отдавать передачи, люблю играть спиной к воротам, могу взять игру на себя».
● Параллельно с футболом Тюкавин учится в колледже — закрывает всё, по словам отца в интервью Sports.ru, на
Полина Куимова