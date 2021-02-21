Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Парма
Удинезе
Футбол. Кубок России
14:30
ЦСКА
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
15:00
Монпелье
Ренн
Футбол. Зарубежный
15:00
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
15:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
16:00
Барселона
Кадис
Футбол. Зарубежный
17:00
Ланс
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Интер
Футбол. Кубок России
17:00
Локомотив
Тамбов
Футбол. Кубок России
17:00
Краснодар
Сочи
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Манчестер Сити
Футбол. Кубок России
19:30
Ростов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
20:00
Хоффенхайм
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20.02
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
20.02
Вальядолид
Реал
01
Все события
Фоторепортажи
10СКА разгромил «Спартак»
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
12:30 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по матчу с «Динамо»

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский «Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча 1/8 финала Бетсити — Кубка России против столичного «Динамо». Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В субботу «Спартак» уступил «Динамо» со счетом 0:2. Первый гол динамовцы забили с пенальти, назначение которого вызвало споры.

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с «Динамо». Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить, — сказал Фетисов.

Во время загрузки произошла ошибка.

26 февраля после зимней паузы возобновится Тинькофф — Российская премьер-лига (РПЛ). «Динамо» в 20-м туре чемпионата страны 28 февраля на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», «Спартак» в тот же день примет казанский «Рубин».

Читайте также
Динамо
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
«Зенит» и «Спартак» остались за бортом Кубка России
Коварное солнце растянуло матч НХЛ на озере Тахо на 10,5 часов
Вышел и забил пяткой «Спартаку»! Герой дерби Тюкавин – кто он?
Льюис нокаутировал Блейдса в главном поединке Fight Night 185
Игрок сборной России рассказал, как Медведеву победить Джоковича
Капризов быстрее всех новичков «Миннесоты» набрал 10 очков в НХЛ
Бригада техработников площадки на озере Тахо - первая звезда дня
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь