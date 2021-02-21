«Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по матчу с «Динамо»
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский «Спартак» не будет обращаться в
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский «Спартак» не будет обращаться в
В субботу «Спартак» уступил «Динамо» со счетом 0:2. Первый гол динамовцы забили с пенальти, назначение которого вызвало споры.
«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с «Динамо». Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить, — сказал Фетисов.
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