«Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по матчу с «Динамо»

В субботу «Спартак» уступил «Динамо» со счетом 0:2. Первый гол динамовцы забили с пенальти, назначение которого вызвало споры.

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с «Динамо». Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить, — сказал Фетисов.

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