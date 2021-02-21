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15:07 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» и «Урал» попросили перенести матч Кубка России на 3 марта

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. «Уфа» и «Урал» попросили перенести матч 1/8 финала Бетсити — Кубка России по футболу на 3 марта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из столицы Башкирии Ринат Шайбеков.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между «Уфой» и «Уралом» должен состояться 22 февраля, начало игры намечено на 12:00 мск. Согласно информации Гидрометцентра, в этот день в Уфе температура не поднимется выше отметки в минус 20 градусов. В регламенте Кубка России прописано, что в случае если температура воздуха в день игры составит 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается играть, встреча переносится.

«“Уфа” и “Урал” направили письма с просьбой о том, чтобы этот матч перенесли на 3 марта, — сказал Шайбеков. — Погода у нас холодная — минус 22, завтра будет еще холоднее — минус 23−24».

На 2—3 марта запланированы встречи ¼ финала Кубка России. «Клубы не участвуют в еврокубках, поэтому простор для выбора есть. Пока официальное письмо [от Российского футбольного союза] я не получил», — сказал Шайбеков в ответ на вопрос, когда может состояться встреча следующего раунда.

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