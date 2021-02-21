ЦСКА в большинстве обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в ¼ финала Кубка России
ЦСКА принимал хабаровский СКА в матче 1/8 финала Кубка России.
ЦСКА принимал хабаровский СКА в матче 1/8 финала Кубка России.
Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
ЦСКА открыл счёт на 39-й минуте. Не получился удар у Ильи Шкурина, однако после пары рикошетов мяч выкатился на ногу Ильзату Ахметову и он в касание пробил
На 52-й минуте нападающий СКА Владислав Брагин получил красную карточку за жёсткий фол против Марио Фернандеса. На 54-й минуте за москвичей дебютировал форвард Хосе Саломон Рондон.
На 66-й минуте Никола Влашич удвоил преимущество ЦСКА. Бактиёр Зайнутдинов выкатил мяч на хорвата, который обработал мяч и с правой ноги идеально пробил в дальний угол.
Таким образом, ЦСКА вышел в ¼ финала Кубка России. Следующий соперник «армейцев» определится жребием.