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16:55 (мск), источник: Vesti.kz

ЦСКА с Зайнутдиновым в старте вышел в четвертьфинал Кубка России

Соперник определится по итогам жеребьевки.

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Источник: РИА "Новости"

Московский ЦСКА с футболистом сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым в стартовом составе вышел в четвертьфинал Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты ЦСКА на своем поле обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы забили Ильзат Ахметов (39-я минута) и Никола Влашич (66). На 52-й минуте с поля был удален нападающий хабаровской команды Владислав Брагин. Зайнутдинов вышел с первых минут и был заменен на 73-й минуте на Чидеру Эджуке.

Соперник ЦСКА по ¼ финала Кубка России определится по итогам жеребьевки.

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