ЦСКА с Зайнутдиновым в старте вышел в четвертьфинал Кубка России
Соперник определится по итогам жеребьевки.
Соперник определится по итогам жеребьевки.
Московский ЦСКА с футболистом сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым в стартовом составе вышел в четвертьфинал Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты ЦСКА на своем поле обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы забили Ильзат Ахметов (39-я минута) и Никола Влашич (66). На 52-й минуте с поля был удален нападающий хабаровской команды Владислав Брагин. Зайнутдинов вышел с первых минут и был заменен на 73-й минуте на Чидеру Эджуке.
Соперник ЦСКА по ¼ финала Кубка России определится по итогам жеребьевки.