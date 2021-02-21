ЦСКА с Зайнутдиновым в старте вышел в четвертьфинал Кубка России

Футболисты ЦСКА на своем поле обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы забили Ильзат Ахметов (39-я минута) и Никола Влашич (66). На 52-й минуте с поля был удален нападающий хабаровской команды Владислав Брагин. Зайнутдинов вышел с первых минут и был заменен на 73-й минуте на Чидеру Эджуке.