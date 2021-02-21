ЦСКА избежал ошибок «Зенита» и «Спартака». «Армейцы» продолжат борьбу в Кубке России

Московский ЦСКА в 1/8 финала Кубка России встречался с футбольным клубом СКА из Хабаровска. После вылета из турнира «Зенита» и «Спартака» армейскому клубу предстояла тяжёлая игра на заснеженном поле «ВЭБ Арены». Но футболисты Виктора Гончаренко легко справились как с погодными условиями, так с командой Сергея Юрана, отпраздновав 20-летие президентства Евгения Гинера уверенной победой.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--c54c620193ccc151ea4b { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--c54c620193ccc151ea4b { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--c54c620193ccc151ea4b" data-vnd="c54c620193ccc151ea4b" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed?vid=c54c620193ccc151ea4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Шикарный гол Ахметова

Перед началом матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко решил не включать в стартовый состав Фёдора Чалова, выпустив вместо него Илью Шкурина. Также на поле с первых минут появился Алан Дзагоев, который в последнее время часто страдал от травм.

Против ЦСКА в составе клуба из Хабаровска вышло несколько воспитанников армейского клуба из Москвы. В нападении играл Константин Базелюк, место центрального защитника занял Кирилл Суслов, а в центре полузащиты игрой руководил Максим Мартусевич.

На удивление СКА начал матч очень уверенно и смело. Команда Сергея Юрана неплохо контролировала мяч, не боясь идти в атаку. Футболистам мешало состояние газона на «ВЭБ Арене». Из-за этого во время игры было много потерь в центре поля, одно из которых привело к первому опасному моменту у ворот СКА. На 21-й минуте Сигурдссон перехватил мяч, протащил его и отдал Марио Фернандесу. Русский бразилец вошёл в штрафную и отпасовал обратно исландцу, который послал мяч прямо в руки Сугробову.

Спустя десять минут любопытный эпизод вновь произошёл с участием Арнора Сигурдссона. Исландский футболист, пытаясь обвести защитника, упал в штрафной площади СКА. Судья Казарцев сразу же показал, что пенальти не будет, а после проверки VAR подтвердил своё решение.

Уже под конец первого тайма ЦСКА удалось открыть счёт в матче. Полузащитник «армейцев» Ильзат Ахметов шикарным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в правый угол, не оставив шансов Владимиру Сугробову.

Первая половина встречи так и закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев и команды ушли на перерыв.

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Красная карточка для СКА

А вот второй тайм начался для футболистов СКА крайне неудачно. Владислав Брагин решил пойти прямой ногой на Марио Фернандеса, а после просмотра VAR Василий Казарцев принял решение удалить с поля 23-летнего футболиста.

Почти сразу же после удаления Гончаренко решил усилить атаку, сделав двойную замену. Вместо Дзагоева вышел Иван Обляков, а позицию Шкурина на поле занял Соломон Рондон, дебютировавший за ЦСКА в этом матче.

Уже на 66-й минуте армейцы удвоили преимущество. Футболисты Виктора Гончаренко классно убежали в контратаку. В результате Зайнутдинов покатил на Николу Влашича, который красивым обводящим ударом послал мяч в ворота СКА — 2:0.

После второго пропущенного гола футболисты Сергея Юрана посыпались. Дважды мог забить Иван Обляков, но в первом моменте 22-летний полузащитник попал в перекладину, а во втором сейв совершил Владимир Сугробов.

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Спустя ещё несколько минут отправить мяч в ворота мог Зайнутдинов, но воспитанник ЦСКА Кирилл Суслов сумел отбить удар казахстанца с линии ворот. Очень хотел забить свой первый гол за «армейцев» и Соломон Рондон. На 76-й минуте Влашич нанёс опасный удар, который Сугробов отбил перед собой. Мяч угодил в венесуэльца и ушёл за пределы поля мимо ворот.

Через пять минут ЦСКА забил третий мяч после красивой комбинации. Но как оказалось, вышедший на замену Эджуке, в момент передачи находился в положении вне игры и Казарцеву пришлось отменить этот гол.

Под конец встречи ещё один момент был у Соломона Рондона, но мяч после его удара прошёл рядом со штангой. ЦСКА уверенно обыграл СКА из Хабаровска со счётом 2:0 и вышел вслед за тульским «Арсеналом» и московским «Динамо» в четвертьфинал Кубка России. Теперь «армейцы» будут с нетерпением ждать результатов жеребьёвки.