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17:13 (мск), источник: ТАСС

Матч Кубка России по футболу «Уфа» — «Урал» перенесен из-за погоды

ТАСС, 21 февраля. Встреча 1/8 финала Бетсити Кубка России между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом» перенесена. Об этом сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между «Уфой» и «Уралом» должен был состояться 22 февраля, начало игры было намечено на 12:00 мск. Согласно информации Гидрометцентра, в этот день в Уфе температура не поднимется выше отметки в минус 20 градусов. В регламенте Кубка России прописано, что в случае если температура воздуха в день игры составит 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается играть, встреча переносится.

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«В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями 22 февраля в городе Уфе совместная комиссия по проведению матчей Бетсити Кубка России после обращения двух клубов единогласно приняла решение перенести матч 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020−2021 годов между командами “Уфа” и “Урал” в рамках утвержденного календаря соревнования с 22 февраля 2021 года на 3 марта 2021 года и внести представление в исполком РФС о необходимости внесения изменений в календарь Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020−2021 годов в части стадии ¼ финала», — говорится в сообщении.

Матчи четвертьфинала Кубка России запланированы на 2—3 марта.

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