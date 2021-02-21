Матч Кубка России по футболу «Уфа» — «Урал» перенесен из-за погоды

Матч между «Уфой» и «Уралом» должен был состояться 22 февраля, начало игры было намечено на 12:00 мск. Согласно информации Гидрометцентра, в этот день в Уфе температура не поднимется выше отметки в минус 20 градусов. В регламенте Кубка России прописано, что в случае если температура воздуха в день игры составит 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается играть, встреча переносится.