«Сочи» обыграл «Краснодар» в 1/8 финала Кубка России
КРАСНОДАР, 21 фев — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футболисты «Сочи» обыграли «Краснодар» в матче 1/8 финала Кубка России.
КРАСНОДАР, 21 фев — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футболисты «Сочи» обыграли «Краснодар» в матче 1/8 финала Кубка России.
Встреча состоялась в воскресенье в Краснодаре и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
В составе «Сочи» забитыми мячами отметились Антон Заболотный (52-я минута) и Жоазиньо (67). У «Краснодара» отличился Тонни Вилена (80).
Соперник «Сочи» по четвертьфиналу Кубка России определится по итогам жеребьевки.