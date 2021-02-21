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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» обыграл «Краснодар» в 1/8 финала Кубка России

КРАСНОДАР, 21 фев — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футболисты «Сочи» обыграли «Краснодар» в матче 1/8 финала Кубка России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча состоялась в воскресенье в Краснодаре и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе «Сочи» забитыми мячами отметились Антон Заболотный (52-я минута) и Жоазиньо (67). У «Краснодара» отличился Тонни Вилена (80).

Соперник «Сочи» по четвертьфиналу Кубка России определится по итогам жеребьевки.

Краснодар
1:2
Первый тайм: 0:0
Сочи
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