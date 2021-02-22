В России отметили вклад Зайнутдинова в победу ЦСКА в Кубке России

«Обойдемся без восторгов. ЦСКА сделал ровно то, что должен был, — переиграл на классе соперника, представляющего второй по ранжиру дивизион российского футбола. Безусловно, кубковые матчи богаты на сюрпризы, вчерашний вылет “Зенита” это подтвердил. Но в целом, если фаворит подходит к игре хорошо готовым и не допускает недооценки противника, то вероятность сенсации минимальна. Стартовый состав ЦСКА, каким мы его увидели сегодня, наигрывался в нескольких тренировочных матчах. Когда “армейцы” подолгу владеют мячом и территорией, пытаясь вскрыть так называемый автобус, пара Дзагоев — Ахметов действительно выглядит предпочтительнее. При этом не уверен, что именно данный вариант выйдет и на “Локомотив” в ближайшую субботу. Впрочем, об этом поговорим ближе к игре. Порадовало, что футболисты ЦСКА охотно били по воротам, не заигрывались в мелкий и средний пас, что ранее им порой было свойственно. Наградой стали красивые голы. Ильзат Ахметов здорово приложился к мячу с левой ноги — получился неотразимый удар в дальний угол. О том, как важно открыть счет в матчах против глубоко обороняющегося противника, лишний раз говорить не стоит. Второй гол тоже вышел очень симпатичным. Классическая быстрая контратака, своевременный пас от Бахтиера Зайнутдинова, безупречное завершение от Николы Влашича. После этого, пожалуй, исход поединка сомнений уже не вызывал. Безусловно, сказалось удаление у дальневосточников вскоре после перерыва. По красной карточке нет никаких вопросов — зачем в центре поля игрок СКА полетел прямой ногой на Марио? Хорошо, что обошлось без травмы. Порадовало, что ЦСКА шел вперед и при 2:0, создавая момент за моментом. Счет мог и должен был становиться крупным, возможностей было предостаточно. Чидера Эджуке однажды отправил мяч в сетку, но гол не засчитали из-за офсайда.

Отдельно стоит отметить дебют Саломона Рондона. Планировалось, что венесуэлец впервые выйдет на игру с “Локомотивом”, но вышло так, что он получил игровое время уже в этом матче. Мне он в этот отрезок очень понравился. Пусть не забил (моменты были!), но доказал, что ЦСКА получил качественное усиление в атаке. Рондон — настоящий центрфорвард, который, полагаю, скоро откроет счет своим голам в армейском клубе. ЦСКА прошел дальше и ждет жеребьевки ¼ финала. Надолго про Кубок мы не забываем, матчи следующей стадии должны пройти уже 2—3 марта », — говорится в тексте.