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17:03 (мск), источник: ТАСС

Исполком РФС рассмотрит вопрос о переносе матчей ¼ финала Кубка России на 7—8 апреля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Комиссия по проведению матчей Бетсити Кубка России по футболу предложила исполкому Российского футбольного союза (РФС) перенести матчи четвертьфинала турнира на 7—8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Изначально встречи ¼ финала были запланированы на 2—3 марта. На данный момент определились семь из восьми участников четвертьфинала, еще один определится в матче между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом», который должен был состояться 22 февраля, но был перенесен на 3 марта из-за погоды.

В сообщении РФС отмечается, что согласно регламенту жеребьевка четвертьфинала должна состояться в течение трех дней после 3 марта. Поэтому исполкому РФС было предложено перенести проведение четвертьфинальных матчей на 7—8 апреля. Этот вопрос будет рассмотрен 26 февраля на заседании исполкома.

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