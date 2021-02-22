Исполком РФС рассмотрит вопрос о переносе матчей ¼ финала Кубка России на 7—8 апреля

Изначально встречи ¼ финала были запланированы на 2—3 марта . На данный момент определились семь из восьми участников четвертьфинала, еще один определится в матче между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом», который должен был состояться 22 февраля, но был перенесен на 3 марта из-за погоды.