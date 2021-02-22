«Крылья Советов» не поставили Аймбетова в состав, разгромили «Химки» и вышли в четвертьфинал Кубка России

«Крылья Советов», в которые перешел форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 22 февраля, самарский клуб встречался в гостях с «Химками» и одержал разгромную победу со счетом 4:0.

На восьмой минуте «Крылья Советов» вывел вперед Иван Сергеев, на 62-й Дмитрий Цыпченко удвоил преимущество, на 89-й счет довел до разгромного Егор Голенков, а уже в добавленное время четвертый мяч забил Никита Чернов.