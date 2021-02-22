«Крылья Советов» не поставили Аймбетова в состав, разгромили «Химки» и вышли в четвертьфинал Кубка России
Самарская команда сыграла на ноль.
Самарская команда сыграла на ноль.
«Крылья Советов», в которые перешел форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 22 февраля, самарский клуб встречался в гостях с «Химками» и одержал разгромную победу со счетом 4:0.
На восьмой минуте «Крылья Советов» вывел вперед Иван Сергеев, на 62-й Дмитрий Цыпченко удвоил преимущество, на 89-й счет довел до разгромного Егор Голенков, а уже в добавленное время четвертый мяч забил Никита Чернов.
При этом «Химки» с 19-й минуты играли вдесятером. Напомним, что сегодня же официально стало известно, что «Крылья Советов» подписали контракт с Аймбетовым. В заявку команды на этот матч он не вошел.