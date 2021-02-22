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17:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Крылья Советов» не поставили Аймбетова в состав, разгромили «Химки» и вышли в четвертьфинал Кубка России

Самарская команда сыграла на ноль.

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«Крылья Советов», в которые перешел форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 22 февраля, самарский клуб встречался в гостях с «Химками» и одержал разгромную победу со счетом 4:0.

На восьмой минуте «Крылья Советов» вывел вперед Иван Сергеев, на 62-й Дмитрий Цыпченко удвоил преимущество, на 89-й счет довел до разгромного Егор Голенков, а уже в добавленное время четвертый мяч забил Никита Чернов.

При этом «Химки» с 19-й минуты играли вдесятером. Напомним, что сегодня же официально стало известно, что «Крылья Советов» подписали контракт с Аймбетовым. В заявку команды на этот матч он не вошел.

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0:4
Первый тайм: 0:1
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