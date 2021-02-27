ЭСК РФС признала правильным решение о назначении пенальти в матче «Динамо» — «Спартак»
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/.
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/.
Встреча прошла 20 февраля и завершилась победой
«Единогласно поддержано финальное решение арбитра. Плюс развернутое заключение Дэвида Эллерея (советника генерального секретаря РФС — прим. ТАСС), объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде», — сказал Хачатурянц.
«Других обращений не было», — отметил глава судейского комитета РФС, отвечая на вопрос о том, поступали ли в ЭСК обращения от других клубов по итогам матчей 1/8 финала Кубка России.
Матчи ¼ финала Кубка России по решению исполкома РФС от 26 февраля были перенесены с