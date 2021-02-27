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16:21 (мск), источник: ТАСС

ЭСК РФС признала правильным решение о назначении пенальти в матче «Динамо» — «Спартак»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитров о назначении пенальти в ворота «Спартака» в матче Бетсити Кубка России с «Динамо». Об этом ТАСС сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла 20 февраля и завершилась победой бело-голубых со счетом 2:0. На 15-й минуте встречи судья Кирилл Левников назначил пенальти в ворота красно-белых, посчитав, что защитник «Спартака» Виктор Мозес сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи принял решение после консультации с видеоассистентами (VAR).

«Единогласно поддержано финальное решение арбитра. Плюс развернутое заключение Дэвида Эллерея (советника генерального секретаря РФС — прим. ТАСС), объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде», — сказал Хачатурянц.

«Других обращений не было», — отметил глава судейского комитета РФС, отвечая на вопрос о том, поступали ли в ЭСК обращения от других клубов по итогам матчей 1/8 финала Кубка России.

Матчи ¼ финала Кубка России по решению исполкома РФС от 26 февраля были перенесены с 2—3 марта на 7—8 марта. На данный момент определились семь из восьми участников четвертьфинала — это московские «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, тульский «Арсенал», самарские «Крылья Советов», грозненский «Ахмат» и «Сочи». Еще один определится в матче между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом», который должен был состояться 22 февраля, но был перенесен на 3 марта из-за непогоды. Жеребьевка четвертьфинальной стадии состоится 3 марта.

Динамо
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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