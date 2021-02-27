ЭСК РФС признала правильным решение о назначении пенальти в матче «Динамо» — «Спартак»

Встреча прошла 20 февраля и завершилась победой бело-голубых со счетом 2:0. На 15-й минуте встречи судья Кирилл Левников назначил пенальти в ворота красно-белых, посчитав, что защитник «Спартака» Виктор Мозес сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи принял решение после консультации с видеоассистентами (VAR).

«Других обращений не было», — отметил глава судейского комитета РФС, отвечая на вопрос о том, поступали ли в ЭСК обращения от других клубов по итогам матчей 1/8 финала Кубка России.