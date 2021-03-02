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14:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС ответил на претензии болельщиков «Спартака» по матчу с «Динамо»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Служба коммуникаций РФС ответила на претензии болельщиков «Спартака» по поводу эпизода с фолом защитника «красно-белых» Виктора Мозеса и последовавшим пенальти в матче Кубка России против московского «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» 20 февраля уступил «Динамо» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка России и вылетел из турнира. Мозес получил желтую карточку на 15-й минуте за игру рукой в штрафной площади, за это нарушение также был назначен пенальти после подсказки со стороны VAR (системы видеопомощи арбитрам). 28 февраля специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей заявил, что арбитр Кирилл Левников принял верное решение, назначив пенальти в ворота «Спартака». Во вторник в социальных сетях болельщики «Спартака» начали публиковать скриншоты страницы сайта РФС с фотографией касания мяча и руки Мозеса, заявляя, что РФС воспользовался фотошопом при обработке фотографии на своем сайте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Видео для Youtube-канала служба коммуникаций РФС готовит самостоятельно уже после того, как экспертно-судейская комиссия выносит вердикт, в просветительских целях, чтобы наглядно показать зрителю, почему эксперты приняли то или или иное решение. В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом “Спорт-Экспресса”, так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение, относительно камеры видеотрансляции», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

«Снимок использовался для наглядности попадания мяча в руку, так как на ней четко видна черная линия на форме футболиста с которой соприкасается мяч. Отметим, что экспертно-судейская комиссия при разборе момента изучает только исходные файлы: записи трансляции, записи VAR с переговорами, фотографии», — добавили в РФС.

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2:0
Первый тайм: 1:0
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