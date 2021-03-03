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12:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Уфа» — «Урал»: Урунов выйдет в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Урала» на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"

У уфимцев с первых минут появится полузащитник Остон Урунов. Футболист выйдет в стартовом составе «Уфы» впервые после возвращения в команду из «Спартака».

«Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Чернов, Кукушкин, Аликин, Никитин, Морозов, Дзантиев, Кротов, Камилов, Голубев, Сысуев.

«Урал»: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Калинин, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков.

Запасные: Годзюр, Рыков, Адамов, Кузьмичев, Евсеев, Магомадов, Бикфалви, Эль-Кабир, Аугустыняк, Погребняк, Максименко.

Матч «Уфа» — «Урал» состоится сегодня, 3 марта. Начало — в 12.00 (мск).

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