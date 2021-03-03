Определились все четвертьфиналисты Кубка России по футболу
ТАСС, 3 марта. Футбольный клуб «Уфа» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 3:0 в домашнем матче 1/8 финала Бетсити Кубка России.
ТАСС, 3 марта. Футбольный клуб «Уфа» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 3:0 в домашнем матче 1/8 финала Бетсити Кубка России.
Голы забили Тимур Жамалетдинов (50-я и 67-я минуты) и Комнен Андрич (62, с пенальти).
В эпизоде с первым голом Жамалетдинова голевой передачей отметился Остон Урунов, который в феврале перешел в «Уфу» из «Спартака» на правах аренды до конца сезона. При решении назначить пенальти главный судья Павел Шадыханов воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR).
«Уфа» стала последним четвертьфиналистом Кубка России. Также на этой стадии сыграют московские «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА, «Сочи», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Жеребьевка ¼ финала турнира состоится позже в среду. Матчи данной стадии пройдут