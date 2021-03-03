Определились все четвертьфиналисты Кубка России по футболу

Голы забили Тимур Жамалетдинов (50-я и 67-я минуты) и Комнен Андрич (62, с пенальти).

В эпизоде с первым голом Жамалетдинова голевой передачей отметился Остон Урунов, который в феврале перешел в «Уфу» из «Спартака» на правах аренды до конца сезона. При решении назначить пенальти главный судья Павел Шадыханов воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR).

Встреча изначально должна была состояться 22 февраля, однако была перенесена на 3 марта из-за непогоды.

«Уфа» стала последним четвертьфиналистом Кубка России. Также на этой стадии сыграют московские «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА, «Сочи», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Жеребьевка ¼ финала турнира состоится позже в среду. Матчи данной стадии пройдут 7—8 апреля .