Результаты жеребьёвки ¼ финала Кубка России

Матчи ¼ финала Кубка России состоятся 7 и 8 апреля 2021 года. Хозяевами станут те команды, которые указаны в парах первыми.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в финале турнира в 2020 году обыграл подмосковные «Химки» со счётом 1:0. Всего у «Зенита» четыре трофея. Лидером по количеству завоёванных Кубков России является московский «Локомотив». «Железнодорожники» выиграли восемь трофеев.