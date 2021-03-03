Результаты жеребьёвки ¼ финала Кубка России
Состоялась жеребьёвка ¼ финала Кубка России сезона-2020/2021, которая проходила сегодня, 3 марта.
Состоялась жеребьёвка ¼ финала Кубка России сезона-2020/2021, которая проходила сегодня, 3 марта.
По итогам жеребьёвки определены четыре пары четвертьфиналистов турнира.
Результаты жеребьёвки:
«Арсенал» (Тула) — ЦСКА
«Ахмат» — «Уфа»
«Крылья Советов» — «Динамо»
«Сочи» — «Локомотив».
Матчи ¼ финала Кубка России состоятся 7 и 8 апреля 2021 года. Хозяевами станут те команды, которые указаны в парах первыми.
Действующим обладателем Кубка России является