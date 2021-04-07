Восемь — в половину: кто главный фаворит Кубка России
Претенденты на медали в РПЛ, аутсайдеры лиги и лидер ФНЛ продолжают борьбу за трофей.
Претенденты на медали в РПЛ, аутсайдеры лиги и лидер ФНЛ продолжают борьбу за трофей.
В среду 7 апреля стартуют четвертьфиналы Бетсити Кубка России. В ближайшие два дня семь представителей РПЛ и лидер ФНЛ определят полуфиналистов статусного турнира. В этом сезоне четвертьфиналы пройдут в рамках одноматчевого противостояния, уже в четверг вечером мы узнаем четверку сильнейших команд нынешнего розыгрыша.
В среду зрители увидят противостояния «Сочи» с московским «Локомотивом» и грозненского «Ахмата» с «Уфой». Обе встречи начнутся в 19:00 мск. В четверг определятся победители в матчах между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо», а также тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА.
Самая статусная пара четвертьфинала. Обе команды продолжают борьбу за пьедестал в чемпионате России. «Локомотив» после 24 туров расположился на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 43 очками. У «Сочи» на 3 балла меньше — южане идут шестыми.
Совсем недавно команды играли в рамках чемпионата. Матч прошел в марте в Москве и закончился уверенной победой «Локо» со счетом 3:1. Хотя сочинцы выглядели не хуже и могли переломить ход встречи. Третий гол «железнодорожники» забили в концовке. Теперь команды сыграют в Кубке, и у южан явно хватает мотивации взять реванш на своем поле.
— В этой паре очень сложно определить фаворита, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России и «Локомотива» Борис Игнатьев. — Практически невозможно предугадать исход встречи. В составе «Сочи» есть качественные и квалифицированные футболисты, которые могут дать результат. «Локомотив» в последних матчах показал очень хорошую и стабильную игру. Эта команда нацелена на победу. Поэтому выделять
Еще одна проверка для Ивицы Олича на старте его самостоятельной тренерской карьеры в армейском клубе. Дебют получился не очень качественным. В выходные армейцы обыграли «Тамбов» только благодаря двум голам с пенальти (2:1).
ЦСКА играл против «Арсенала» в марте в рамках РПЛ. Туляки, которые в этом сезоне идут в аутсайдерах, сенсационно победили (2:1). Тот результат стал одним из ключевых аргументов в пользу отставки предыдущего главного тренера
— С приходом нового тренера в ЦСКА поправилась физика, но стиль игры особо не изменился, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший защитник армейского клуба Владимир Пономарев. — У ЦСКА есть проблемы в обороне, после того как Хердур Магнуссон получил травму. Кто теперь будет играть в центре? Виктор Васин? Черт его знает. В обороне таких проблем давно не испытывали. В полузащите тоже всё не очень радужно — постоянные поперечные передачи, пасы назад и вратарю. Эмиль Бохинен мне пока не очень нравится. Кажется, что он
Самарцы — единственная команда не из РПЛ, которая добралась до четвертьфинала Кубка. «Крылья» лидируют в ФНЛ, и уже мало кто сомневается, что по итогам сезона они добьются повышения в классе. Эта команда вряд ли уступает коллективам из второй восьмерики РПЛ.
«Динамо» — одно из открытий текущего чемпионата. Немецкий специалист Сандро Шварц, который возглавил команду по ходу сезона, не боится доверять молодым. За «Динамо» регулярно играют 18-летний Константин Тюкавин и 17-летний Арсен Захарян. И это дает результат:
— Конечно, всегда хочется максимально успешно выступать в любом турнире, — сказал «Известиям» Константин Тюкавин. — Но мы двигаемся от игры к игре. Постараемся, чтобы и дальше всё шло хорошо. Не будем отталкиваться от игры соперника. Только от своей. Для нас главное — действовать в своей манере и добиваться победного результата как в чемпионате, так и в Кубке России.
Башкирский клуб идет на предпоследнем месте в РПЛ. Наверное, сейчас «Уфа» больше сосредоточена на сохранении прописки в элите. «Ахмат» пока не обезопасил себя от вылета, но имеет очень комфортный отрыв в 12 очков от зоны стыковых матчей. В минувшие выходные грозненцы вынесли «Краснодар» со счётом 5:0. Они выглядят очевидными фаворитами предстоящей кубковой игры.
— В этой паре «Ахмат» явный фаворит, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» чемпион России,
Полуфинальные пары Кубка России определятся по результатам жеребьевки, которая намечена на пятницу.