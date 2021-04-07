Восемь — в половину: кто главный фаворит Кубка России

В среду 7 апреля стартуют четвертьфиналы Бетсити Кубка России. В ближайшие два дня семь представителей РПЛ и лидер ФНЛ определят полуфиналистов статусного турнира. В этом сезоне четвертьфиналы пройдут в рамках одноматчевого противостояния, уже в четверг вечером мы узнаем четверку сильнейших команд нынешнего розыгрыша.

В среду зрители увидят противостояния «Сочи» с московским «Локомотивом» и грозненского «Ахмата» с «Уфой». Обе встречи начнутся в 19:00 мск. В четверг определятся победители в матчах между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо», а также тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА.

Футбол Кубок России 2020/2021 1/4 финала, 7.04.2021, 19:00 Сочи - Локомотив -

«Сочи» — «Локомотив»

Самая статусная пара четвертьфинала. Обе команды продолжают борьбу за пьедестал в чемпионате России. «Локомотив» после 24 туров расположился на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 43 очками. У «Сочи» на 3 балла меньше — южане идут шестыми.

Совсем недавно команды играли в рамках чемпионата. Матч прошел в марте в Москве и закончился уверенной победой «Локо» со счетом 3:1. Хотя сочинцы выглядели не хуже и могли переломить ход встречи. Третий гол «железнодорожники» забили в концовке. Теперь команды сыграют в Кубке, и у южан явно хватает мотивации взять реванш на своем поле.

— В этой паре очень сложно определить фаворита, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России и «Локомотива» Борис Игнатьев. — Практически невозможно предугадать исход встречи. В составе «Сочи» есть качественные и квалифицированные футболисты, которые могут дать результат. «Локомотив» в последних матчах показал очень хорошую и стабильную игру. Эта команда нацелена на победу. Поэтому выделять кого-то в этой паре я не берусь. Наверное, здесь всё решит фактор готовности. Кто лучше будет готов физически и психологически, тот и пройдет дальше. Длина скамейки запасных, свежесть игроков — всё это влияет. Детали, вот эти мелочи — от них будет зависеть результат в борьбе двух квалифицированных команд.

Футбол Кубок России 2020/2021 1/4 финала, 8.04.2021, 19:30 Арсенал Т - ЦСКА -

«Арсенал» — ЦСКА

Еще одна проверка для Ивицы Олича на старте его самостоятельной тренерской карьеры в армейском клубе. Дебют получился не очень качественным. В выходные армейцы обыграли «Тамбов» только благодаря двум голам с пенальти (2:1).

ЦСКА играл против «Арсенала» в марте в рамках РПЛ. Туляки, которые в этом сезоне идут в аутсайдерах, сенсационно победили (2:1). Тот результат стал одним из ключевых аргументов в пользу отставки предыдущего главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко. Поэтому матч с «Арсеналом» будет иметь для Олича особое значение.

— С приходом нового тренера в ЦСКА поправилась физика, но стиль игры особо не изменился, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший защитник армейского клуба Владимир Пономарев. — У ЦСКА есть проблемы в обороне, после того как Хердур Магнуссон получил травму. Кто теперь будет играть в центре? Виктор Васин? Черт его знает. В обороне таких проблем давно не испытывали. В полузащите тоже всё не очень радужно — постоянные поперечные передачи, пасы назад и вратарю. Эмиль Бохинен мне пока не очень нравится. Кажется, что он какой-то интеллигент и, возможно, хлюпик. Он парень-то умный, голова есть, но агрессии на поле пока не видно. Зато в нападении у армейцев все отлично. В любом случае, считаю, что ЦСКА победит «Арсенал» со счетом 3:1 и пройдет дальше.

Футбол Кубок России 2020/2021 1/4 финала, 8.04.2021, 17:30 Крылья Советов - Динамо -

«Крылья Советов» — «Динамо»

Самарцы — единственная команда не из РПЛ, которая добралась до четвертьфинала Кубка. «Крылья» лидируют в ФНЛ, и уже мало кто сомневается, что по итогам сезона они добьются повышения в классе. Эта команда вряд ли уступает коллективам из второй восьмерики РПЛ.

«Динамо» — одно из открытий текущего чемпионата. Немецкий специалист Сандро Шварц, который возглавил команду по ходу сезона, не боится доверять молодым. За «Динамо» регулярно играют 18-летний Константин Тюкавин и 17-летний Арсен Захарян. И это дает результат: бело-голубые всего в трех очках от третьего места. Стоит отметить, что динамовцы не выигрывали трофеи с 1995 года, так что Кубок для них крайне важен.

— Конечно, всегда хочется максимально успешно выступать в любом турнире, — сказал «Известиям» Константин Тюкавин. — Но мы двигаемся от игры к игре. Постараемся, чтобы и дальше всё шло хорошо. Не будем отталкиваться от игры соперника. Только от своей. Для нас главное — действовать в своей манере и добиваться победного результата как в чемпионате, так и в Кубке России.

Футбол Кубок России 2020/2021 1/4 финала, 7.04.2021, 19:00 Ахмат - Уфа -

«Ахмат» — «Уфа»

Башкирский клуб идет на предпоследнем месте в РПЛ. Наверное, сейчас «Уфа» больше сосредоточена на сохранении прописки в элите. «Ахмат» пока не обезопасил себя от вылета, но имеет очень комфортный отрыв в 12 очков от зоны стыковых матчей. В минувшие выходные грозненцы вынесли «Краснодар» со счётом 5:0. Они выглядят очевидными фаворитами предстоящей кубковой игры.

— В этой паре «Ахмат» явный фаворит, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» чемпион России, экс-защитник ЦСКА и «Торпедо» Андрей Гашкин. — «Уфе» в первую очередь нужно думать о спасении в РПЛ. Им бы выжить, борьба за стыковые матчи будет идти до самого последнего тура между тремя командами. Тем более уфимцы пока без главного тренера. Сложно представить, что они нормально подготовятся к матчу в Грозном. «Ахмат» же в последних матчах набрал хороший ход, обыграли «Арсенал» (2:0) и «Краснодар» (5:0). Они обеспечили себе место в РПЛ на следующий сезон, поэтому могут полностью сконцентрироваться на Кубке. Андрей Талалаев проделывает хорошую работу.