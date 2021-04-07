«Локомотив» победил «Сочи» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Федор Смолов (44-я и 63-я минуты) и Франсуа Камано (90+6), у проигравших отличился полузащитник Артур Юсупов (70). Защитник «Сочи» Кирилл Заика на 50-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Локомотив» является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз, последняя победа была одержана в 2019 году.

В другом четвертьфинальном матче грозненский «Ахмат» обыграл «Уфу» со счетом 1:0. В других четвертьфинальных парах в четверг сыграют тульский «Арсенал» и ЦСКА, а также самарские «Крылья Советов» и столичное «Динамо».