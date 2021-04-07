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21:13 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» победил «Сочи» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

СОЧИ, 7 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче Бетсити — Кубка России по футболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Федор Смолов (44-я и 63-я минуты) и Франсуа Камано (90+6), у проигравших отличился полузащитник Артур Юсупов (70). Защитник «Сочи» Кирилл Заика на 50-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Локомотив» является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз, последняя победа была одержана в 2019 году.

В другом четвертьфинальном матче грозненский «Ахмат» обыграл «Уфу» со счетом 1:0. В других четвертьфинальных парах в четверг сыграют тульский «Арсенал» и ЦСКА, а также самарские «Крылья Советов» и столичное «Динамо».

Полуфинальные пары определятся в результате жеребьевки, матчи пройдут 21—22 апреля. Финал запланирован на 12 мая.

Сочи
1:3
Первый тайм: 0:1
Локомотив
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