«Локомотив» победил «Сочи» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
СОЧИ, 7 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче Бетсити — Кубка России по футболу.
СОЧИ, 7 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче Бетсити — Кубка России по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Федор Смолов (44-я и 63-я минуты) и Франсуа Камано (90+6), у проигравших отличился полузащитник Артур Юсупов (70). Защитник «Сочи» Кирилл Заика на 50-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В другом четвертьфинальном матче грозненский «Ахмат» обыграл «Уфу» со счетом 1:0. В других четвертьфинальных парах в четверг сыграют тульский «Арсенал» и ЦСКА, а также самарские «Крылья Советов» и столичное «Динамо».
Полуфинальные пары определятся в результате жеребьевки, матчи пройдут