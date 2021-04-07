«Ахмат» обыграл «Уфу» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Гол на 55-й минуте забил Евгений Харин. «Уфа» провела первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Николая Сафрониди. В субботу после поражения в матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского «Динамо» (0:4) Рашид Рахимов подал в отставку с поста главного тренера. Руководство клуба удовлетворило его просьбу.

В четверг в четвертьфиналах сыграют тульский «Арсенал» и ЦСКА, а также самарские «Крылья Советов» и столичное «Динамо».