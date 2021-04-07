«Ахмат» обыграл «Уфу» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
ГРОЗНЫЙ, 7 апреля. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» дома обыграл «Уфу» в четвертьфинальном матче Бетсити — Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ГРОЗНЫЙ, 7 апреля. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» дома обыграл «Уфу» в четвертьфинальном матче Бетсити — Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Гол на 55-й минуте забил Евгений Харин. «Уфа» провела первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Николая Сафрониди. В субботу после поражения в матче Тинькофф — Российской
Полуфинальные пары определятся в результате жеребьевки, матчи пройдут