«Локомотив» Николича феерит: Одержали 7-ю победу в 7 матчах. На этот раз — вышибли «Сочи» из Кубка

«Локомотив» в выездном матче ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России переиграл «Сочи» со счетом 3:1 — два гола в свой актив записал Федор Смолов, еще один — гвинеец Франсуа Камано; за сочинцев забил Артур Юсупов. В параллельном матче «Ахмат» со счетом 1:0 победил «Уфу».

После окончания зимней паузы «Локо» набрал просто сумасшедшую форму. Судите сами: в 7 матчах (5 в РПЛ и 2 — в Кубке страны) команда Марко Николича не допустила ни одной осечки, одержав 7 побед. Кого побеждал «Локомотив»:

3:0 «Тамбов» в 1/8 финала Кубка России;

2:0 ЦСКА в РПЛ;

3:0 тульский «Арсенал», 3:1 «Сочи» и 1:0 «Уфу» — все матчи в рамках РПЛ;

2:0 «Ротор» — в последнем на данный момент туре РПЛ;

и, наконец, сегодня железнодорожники снова выиграли у «Сочи».

В турнирной таблице РПЛ железнодорожники за 6 туров до финиша отстают от лидирующего «Зенита» на 8 очков. Опережает команду Николича и «Спартак»: на счету красно-белых к этому моменту 47 баллов, на счету их московских коллег — 43.

В сегодняшнем матче жизнь «Локомотиву» существенно облегчило удаление сочинца Кирилла Заики, который выполнил захват против Мацея Рыбуса и получил вторую желтую карточку. Бывший судья, постоянный эксперт Sport24 и автор блога «Але, реф!» Илья Обломов расценил решение скандально известного арбитра Василия Казарцева как справедливое: