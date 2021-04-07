«Локомотив» Николича феерит: Одержали 7-ю победу в 7 матчах. На этот раз — вышибли «Сочи» из Кубка
Сегодня выбили «Сочи» из Кубка.
Сегодня выбили «Сочи» из Кубка.
«Локомотив» в выездном матче ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России переиграл «Сочи» со счетом 3:1 — два гола в свой актив записал Федор Смолов, еще один — гвинеец Франсуа Камано; за сочинцев забил Артур Юсупов. В параллельном матче «Ахмат» со счетом 1:0 победил «Уфу».
После окончания зимней паузы «Локо» набрал просто сумасшедшую форму. Судите сами: в 7 матчах (5 в РПЛ и 2 — в Кубке страны) команда Марко Николича не допустила ни одной осечки, одержав 7 побед. Кого побеждал «Локомотив»:
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В сегодняшнем матче жизнь «Локомотиву» существенно облегчило удаление сочинца Кирилла Заики, который выполнил захват против Мацея Рыбуса и получил вторую желтую карточку. Бывший судья, постоянный эксперт Sport24 и автор блога «Але, реф!» Илья Обломов расценил решение скандально известного арбитра Василия Казарцева как справедливое:
«Типичная желтая карточка. Формулировки подойдут две: неспортивное поведение или срыв перспективной атаки. Захват двумя руками — неспортивный жест. Но там и огромное пространство было для развития атаки. Желтая карточка показана абсолютно верно».