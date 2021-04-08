«Динамо» проиграло «Крыльям Советов» и не сумело выйти в полуфинал Кубка России по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Роман Ежов (4-я минута) и Иван Сергеев (73).
«Крылья Советов» являются единственной командой, представляющей Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ) в Кубке России. Футболисты самарского клуба сыграли матч в футболках с портретом Юрия Гагарина в честь 60-летия первого полета человека в космос.
В среду в полуфинал вышли грозненский «Ахмат», обыгравший «Уфу» (1:0), и московский «Локомотив», оказавшийся сильнее «Сочи» (3:1). Позднее в матче между столичным ЦСКА и тульским «Арсеналом» определится последний полуфиналист.
Полуфинальные пары определятся в результате жеребьевки, матчи пройдут 21—22 апреля. Финал запланирован на 12 мая. Действующим победителем является петербургский «Зенит».