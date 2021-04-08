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19:39 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» проиграло «Крыльям Советов» и не сумело выйти в полуфинал Кубка России по футболу

ТАСС, 8 апреля. Самарские «Крылья Советов» в четвертьфинальном матче Бетсити — Кубка России по футболу обыграли московское «Динамо» со счетом 2:0 и вышли в ½ финала турнира. Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена».

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Роман Ежов (4-я минута) и Иван Сергеев (73).

«Крылья Советов» являются единственной командой, представляющей Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ) в Кубке России. Футболисты самарского клуба сыграли матч в футболках с портретом Юрия Гагарина в честь 60-летия первого полета человека в космос.

Во время загрузки произошла ошибка.

В среду в полуфинал вышли грозненский «Ахмат», обыгравший «Уфу» (1:0), и московский «Локомотив», оказавшийся сильнее «Сочи» (3:1). Позднее в матче между столичным ЦСКА и тульским «Арсеналом» определится последний полуфиналист.

Полуфинальные пары определятся в результате жеребьевки, матчи пройдут 21—22 апреля. Финал запланирован на 12 мая. Действующим победителем является петербургский «Зенит».

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Крылья Советов
2:0
Первый тайм: 1:0
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