«Крылья» выбили «Динамо» из Кубка России! Перфоманс перед матчем войдёт в историю
Тот случай, когда важно было не опоздать к началу игры.
Тот случай, когда важно было не опоздать к началу игры.
«Крылья Советов» — «Динамо» — 2:0, Кубок России, необычный перформанс перед матчем с участием биатлониста Латыпова.
В Самаре сделали самый необычный отсчёт секунд до старта матча. Перед стартовым свистком биатлонист Эдуард Латыпов вышел к полю, получил футболку «Крыльев» и прицелился к табло стадиона, на котором появились пять мишеней. Само собой, он их все закрыл с первой попытки — по секунде на каждую. Такого в нашем футболе ещё не делали. Этот перформанс войдёт в историю.
Важно было не опоздать на матч ещё
Казалось, что «Динамо» активизируется после пропущенного мяча, но по дальнейшему футболу было непонятно, где команда РПЛ, а где ФНЛ. Впрочем, «Крылья» пора уже снова воспринимать как команду из чемпионата России. Самара идёт на первом месте в ФНЛ и с огромной вероятностью не опустится ниже второй строчки. Дело не только в +9 по потерянным очкам от третьего места, но и в том, что «Крылья» набрали отличную форму — плохо начали сезон, но в последних девяти турах — девять побед.
Во втором тайме мало что изменилось, даже учитывая выход Игбуна, Комличенко, Скопинцева и Н’Жье. Хозяева атаковали чаще и острее. Не удивительно, что второй гол остался тоже за «Крыльями». Грубо ошибся Нойштедтер, который с трудом дотянулся до прострела и фактически отдал голевую передачу сопернику.
Когда счёт стал 2:0, «Крылья» были ближе к третьему голу, чем «Динамо» к первому. В одном из эпизодов Шунин
Команда Шварца отлично начала 2021 год (пять побед в шести матчах), однако теперь выглядела невзрачно. Ну, а «Крылья» завершили матч под скандирование «мо-лод-цы». Самара идёт дальше — завтра вечером состоится жеребьевка полуфиналов. До титула остаётся два матча.
Григорий Телингатер