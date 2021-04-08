Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Гранада
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Арсенал
Славия Пр
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аякс
Рома
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо З
Вильярреал
00
Футбол. Кубок России
19:30
Арсенал Т
ЦСКА
12
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Динамо
20
Все события
Фоторепортажи
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
Сборная России проиграла Словакии
21:42 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России

В матче ¼ финала Кубка России тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

ЦСКА играл первым номером на протяжении всей встречи, но счёт в матче открыл «Арсенал». На 33-й минуте гол забил нападающий тульской команды Евгений Луценко. На 48-й минуте защитник ЦСКА Вадим Карпов восстановил равенство на табло своим забитым мячом. На 55-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве — автор гола Евгений Луценко из героя переквалифицировался в антигероя, получив вторую жёлтую карточку. Армейцы в большинстве дожали оппонента, на 86-й минуте победный гол забил Марио Фернандес. Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую победу ЦСКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе ЦСКА проходит в полуфинал Кубка России, куда уже вышли грозненский «Ахмат», московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Полуфинальные пары будут определены уже завтра, 9 апреля, по результатам жеребьёвки.

Читайте также
Арсенал Т
1:2
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
ЦСКА снова проявил характер. Олич - в двух шагах от победы в КР
Ефимова не смогла отобраться на ОИ на дистанции 200 м брассом
СКА сократил отставание в финальной серии Запада в КГ
«Крылья» выбили «Динамо» из Кубка. Перфоманс войдет в историю
Самый дорогой футболист мира собрался в «Реал»
Сергей Андронов: В ЦСКА работает легенда хоккея
«Манчестер Юнайтед» играет с «Гранадой» в ЛЕ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь