ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России

Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

ЦСКА играл первым номером на протяжении всей встречи, но счёт в матче открыл «Арсенал». На 33-й минуте гол забил нападающий тульской команды Евгений Луценко. На 48-й минуте защитник ЦСКА Вадим Карпов восстановил равенство на табло своим забитым мячом. На 55-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве — автор гола Евгений Луценко из героя переквалифицировался в антигероя, получив вторую жёлтую карточку. Армейцы в большинстве дожали оппонента, на 86-й минуте победный гол забил Марио Фернандес. Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую победу ЦСКА.

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