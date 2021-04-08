Григалава и Аджоев-младший набросились на тренеров ЦСКА, угрожая «проломить головы»

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игроки «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров ЦСКА. «Они обещали им “проломить головы”», — добавил собеседник «Чемпионата». Конфликт вскоре был погашен — футболистов оттащили от тренеров.

Григалава вышел в стартовом составе «Арсенала» и был заменён на 90-й минуте. Аджоев остался на скамейке запасных.



«Арсенал» открыл счёт в матче после гола Евгения Луценко. На 48-й минуте защитник ЦСКА Вадим Карпов восстановил равенство на табло своим забитым мячом. На 55-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве — автор гола Луценко получил вторую жёлтую карточку. На 86-й минуте победный гол забил Марио Фернандес.