ЦСКА снова проявил характер! Олич — в двух шагах от победы в Кубке России

Так выпало, что ЦСКА приезжал в Тулу совсем недавно — и сенсационно проиграл «Арсеналу» со счётом 1:2. На этот раз ЦСКА пожаловал с новым главным тренером Ивицей Оличем, поэтому по сравнению с мартовским матчем в стартовом составе армейцев произошло пять изменений.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--b615c58682cd7c663746 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--b615c58682cd7c663746 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--b615c58682cd7c663746" data-vnd="b615c58682cd7c663746" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b615c58682cd7c663746" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй гол Луценко в сезоне

Армейцы начали матч с высокой интенсивностью и благодаря действиям Влашича и подключению Щенникова могли на шестой минуте открыть счёт в матче, но мяч после удара защитника ЦСКА полетел выше створа. После яркого начала встречи обе команды перешли на спокойный темп: больше владения, меньше созидания у чужих ворот. Ситуация изменилась в середине первого тайма: Чалов прошёл сквозь оборону, но попал мячом в защитника, а с подачами Сигурдссона в штрафную туляки без проблем справлялись.

ЦСКА не был очень опасен у ворот Шамова, а владение мячом ничего армейцам не принесло. На 34-й минуте Евгений Луценко после подачи с углового головой вколотил мяч в сетку, по центру ворот — 1:0. Не удалось Игорю Акинфееву сохранить ворота в неприкосновенности в 35-й день рождения.

ЦСКА отправился отыгрываться, и уже через две минуты после пропущенного гола Чидера Эджуке обыграл двух защитников и нанёс выверенный удар в левый угол ворот. Шамов продемонстрировал свои лучшие качества.

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Напор ЦСКА

ЦСКА активизировался во втором тайме и сразу же сравнял счёт. На 48-й минуте подачу со штрафного замкнул Вадим Карпов, пробив нижний правый угол ворот — 1:1. Только за первые пять минут второго тайма красно-синие нанесли три удара по воротам (два — в створ). ЦСКА продолжил владеть мячом, а удаление Евгения Луценко на 56-й минуте за удар локтем в лицо Дивееву дало ещё больше возможностей агрессивно играть в атаке.

Удаление сразу повлияло и на решения тренеров. Парфёнов вместо Довбни и Панченко выпустил Бурлака и Эванса Кангва, а у ЦСКА появились Рондон и Тикнизян вместо Щенникова и Сигурдссона. Красно-синие атаковали позиционно, пытались разрушить редуты туляков, но оборона «Арсенала» плотно играла с форвардами ЦСКА, а спасение Шамова за 15 минут до конца основного времени стало одним из ключевых эпизодов игры.

Точку в матче ЦСКА поставил на 86-й минуте. Марио Фернандес получил мяч после идеального паса в штрафную и классно пробил мимо голкипера, под перекладину — 2:1. У туляков была возможность перевести игру в дополнительное время, но штрафной Пантелеева не достиг цели.

Команда Олича снова проявила характер, одержав вторую волевую победу подряд. Совсем скоро команда узнает соперника по полуфиналу Кубка России. Борьбу за трофей, помимо армейцев, продолжают «Ахмат», «Крылья Советов» и «Локомотив».