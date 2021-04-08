ЦСКА снова проявил характер! Олич — в двух шагах от победы в Кубке России
Акинфеев пропустил в день рождения, но команда подарила ему путёвку в полуфинал турнира.
Акинфеев пропустил в день рождения, но команда подарила ему путёвку в полуфинал турнира.
Так выпало, что ЦСКА приезжал в Тулу совсем недавно — и сенсационно проиграл «Арсеналу» со счётом 1:2. На этот раз ЦСКА пожаловал с новым главным тренером Ивицей Оличем, поэтому по сравнению с мартовским матчем в стартовом составе армейцев произошло пять изменений.
Армейцы начали матч с высокой интенсивностью и благодаря действиям Влашича и подключению Щенникова могли на шестой минуте открыть счёт в матче, но мяч после удара защитника ЦСКА полетел выше створа. После яркого начала встречи обе команды перешли на спокойный темп: больше владения, меньше созидания у чужих ворот. Ситуация изменилась в середине первого тайма: Чалов прошёл сквозь оборону, но попал мячом в защитника, а с подачами Сигурдссона в штрафную туляки без проблем справлялись.
ЦСКА отправился отыгрываться, и уже через две минуты после пропущенного гола Чидера Эджуке обыграл двух защитников и нанёс выверенный удар в левый угол ворот. Шамов продемонстрировал свои лучшие качества.
ЦСКА активизировался во втором тайме и сразу же сравнял счёт. На 48-й минуте подачу со штрафного замкнул Вадим Карпов, пробив нижний правый угол ворот — 1:1. Только за первые пять минут второго тайма
Удаление сразу повлияло и на решения тренеров. Парфёнов вместо Довбни и Панченко выпустил Бурлака и Эванса Кангва, а у ЦСКА появились Рондон и Тикнизян вместо Щенникова и Сигурдссона.
Команда Олича снова проявила характер, одержав вторую волевую победу подряд. Совсем скоро команда узнает соперника по полуфиналу Кубка России. Борьбу за трофей, помимо армейцев, продолжают «Ахмат», «Крылья Советов» и «Локомотив».
Павел Прохоров