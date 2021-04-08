«Проломим голову и оторвём уши!» Игроки «Арсенала» набросились на тренеров ЦСКА
Гиа Григалава и
Гиа Григалава и
Матч в Туле между «Арсеналом» и ЦСКА закончился скандалом. Футболисты хозяев — Гиа Григалава и Гурам Аджоев, расстроенные вылетом команды из Кубка России, набросились на тренеров ЦСКА. К счастью, до драки дело не дошло — футболистов и тренеров растащили. Рассказываем, что привело к конфликту, кому игроки «Арсенала» угрожали «сломать уши» и что теперь грозит футболистам.
По нашей информации, Григалава и
В РФС на данный момент никак не отреагировали на инцидент. Но ситуацию специально для «Чемпионата» прокомментировал член комитета по этике Андрей Созин.
«Я не могу назначить рассмотрение дела на комитете по этике РФС сам, есть регламент. Но если люди во всеуслышание говорят, что проломят голову, думаю, руководство РФС обратится в комитет по этике. Утверждать этого не могу, но допускаю. Это переходит рамки приличия: это уже не про футбол, это совсем другая тема», — заявил Созин.
Также о возможном наказании игрокам рассказал спортивный юрист Артём Пацев.
«Если эпизод действительно имел место, — заявил Пацев “Чемпионату”, — то возможны и спортивные санкции, по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося. За попытку физического воздействия или само физическое воздействие (в зависимости от того, что было на самом деле, какие обстоятельства и прочее) возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трёх матчей до двух лет».
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев так прокомментировал произошедшее: «Мало ли что там сейчас пишут и говорят, — сказал Аджоев Sport24, — такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум они могли
«Чемпионат» обратился за комментарием в
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