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14:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В РФС подтвердили факт перепалки после матча «Арсенала» с ЦСКА

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Александр Рогулев. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запросил рапорт с матча Кубка России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА, в котором указано наличие «словесной перепалки» в подтрибунном помещении по окончании игры, сообщил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг ЦСКА со счетом 2:1 обыграл «Арсенал» в рамках четвертьфинала Кубка России в Туле. Как сообщал «Чемпионат», футболисты «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев-младший, расстроенные вылетом из турнира, после матча в подтрибунном помещении высказывали угрозы в адрес тренеров ЦСКА.

«В протоколе главного арбитра матча указано, что в подтрибунном помещении по окончании игры произошла словесная перепалка между представителями команд. Аналогичная запись есть и в рапорте комиссара. Кроме того, комиссар предоставил видеозапись, которая подтверждает факт перепалки. Рядом с этими событиями находился ассистент судьи матча. Его рапорт запрошен КДК РФС», — сказал Григорьянц.

Арсенал Т
1:2
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
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