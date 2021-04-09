В РФС подтвердили факт перепалки после матча «Арсенала» с ЦСКА

В четверг ЦСКА со счетом 2:1 обыграл «Арсенал» в рамках четвертьфинала Кубка России в Туле. Как сообщал «Чемпионат», футболисты «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев-младший, расстроенные вылетом из турнира, после матча в подтрибунном помещении высказывали угрозы в адрес тренеров ЦСКА.

«В протоколе главного арбитра матча указано, что в подтрибунном помещении по окончании игры произошла словесная перепалка между представителями команд. Аналогичная запись есть и в рапорте комиссара. Кроме того, комиссар предоставил видеозапись, которая подтверждает факт перепалки. Рядом с этими событиями находился ассистент судьи матча. Его рапорт запрошен КДК РФС», — сказал Григорьянц.