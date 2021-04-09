«Локомотив» сыграет с ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу
ТАСС, 9 апреля. Московские клубы «Локомотив» и ЦСКА встретятся в полуфинальном матче Бетсити — Кубка России по футболу. Жеребьевка состоялась в пятницу.
ТАСС, 9 апреля. Московские клубы «Локомотив» и ЦСКА встретятся в полуфинальном матче Бетсити — Кубка России по футболу. Жеребьевка состоялась в пятницу.
Хозяином поля будет «Локомотив». В другом полуфинале грозненский «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов».
Полуфинальные матчи запланированы на
В каждой из них были собраны по одной команде от Тинькофф — Российской
«Локомотив» является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз. ЦСКА семь раз побеждал в турнире и занимает по этому показателю второе место. «Ахмат» выиграл Кубок России в 2004 году, тогда клуб назывался «Терек». «Крылья Советов» один раз играли в финале, в 2004 году.