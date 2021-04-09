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18:50 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» сыграет с ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу

ТАСС, 9 апреля. Московские клубы «Локомотив» и ЦСКА встретятся в полуфинальном матче Бетсити — Кубка России по футболу. Жеребьевка состоялась в пятницу.

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Источник: РИА "Новости"

Хозяином поля будет «Локомотив». В другом полуфинале грозненский «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов».

Полуфинальные матчи запланированы на 21—22 апреля, финал пройдет 12 мая. Действующим победителем Кубка России является петербургский «Зенит», который выбыл из турнира на стадии 1/8 финала.

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды.

В каждой из них были собраны по одной команде от Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые сыграли между собой по одному матчу, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. «Зенит» и другие команды, принимавшие участие в еврокубках этого сезона, вышли в эту стадию напрямую.

«Локомотив» является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз. ЦСКА семь раз побеждал в турнире и занимает по этому показателю второе место. «Ахмат» выиграл Кубок России в 2004 году, тогда клуб назывался «Терек». «Крылья Советов» один раз играли в финале, в 2004 году.

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