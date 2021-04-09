«Локомотив» сыграет с ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу

Хозяином поля будет «Локомотив». В другом полуфинале грозненский «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов».

Полуфинальные матчи запланированы на 21—22 апреля , финал пройдет 12 мая. Действующим победителем Кубка России является петербургский «Зенит», который выбыл из турнира на стадии 1/8 финала.

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды.

В каждой из них были собраны по одной команде от Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые сыграли между собой по одному матчу, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. «Зенит» и другие команды, принимавшие участие в еврокубках этого сезона, вышли в эту стадию напрямую.