Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
ТАСС, 12 апреля. Финальный матч Бетсити — Кубка России по футболу сезона-2020/21 состоится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
ТАСС, 12 апреля. Финальный матч Бетсити — Кубка России по футболу сезона-2020/21 состоится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
Данное решение было принято на заседании бюро исполкома РФС, которое состоялось в понедельник. Матч пройдет 12 мая. Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 21 апреля. В 16:00 мск грозненский «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов», в 19:00 мск на «РЖД-Арене» встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА.
«Решающий матч Кубка России в Нижнем Новгороде станет ярким финалом обновленного турнира, — сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. — В этом сезоне кубок проходит по новой формуле, которая позволила командам из ПФЛ и ФНЛ сыграть на домашнем стадионе с командой
В каждой из них были собраны по одной команде от Тинькофф — Российской
«Локомотив» является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз. ЦСКА семь раз побеждал в турнире и занимает по этому показателю второе место. «Ахмат» выиграл Кубок России в 2004 году, тогда клуб назывался «Терек». «Крылья Советов» один раз играли в финале, в 2004 году. Победителем Кубка России в прошлом году стал «Зенит», который в нынешнем розыгрыше выбыл на стадии 1/8 финала.
Первый матч на стадионе «Нижний Новгород» прошел в апреле 2018 года. Арена приняла шесть матчей чемпионата мира 2018 года, также на стадионе проводили встречи основная и молодежная команды России. В 2018 году в Нижнем Новгороде прошел матч за Суперкубок России, в котором ЦСКА обыграл «Локомотив» (1:0), а в 2021 году в городе состоялся матч за Суперкубок России среди женских команд, в котором «Локомотив» оказался сильнее ЦСКА (1:0).