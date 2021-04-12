Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион
Саутгемптон
20
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Беневенто
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:15
Брайтон & Хоув
Эвертон
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Ротор
20
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Крылья Советов
01
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в Ростове-на-Дону впервые за 8 лет
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
20:42 (мск), источник: ТАСС

Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

ТАСС, 12 апреля. Финальный матч Бетсити — Кубка России по футболу сезона-2020/21 состоится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Данное решение было принято на заседании бюро исполкома РФС, которое состоялось в понедельник. Матч пройдет 12 мая. Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 21 апреля. В 16:00 мск грозненский «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов», в 19:00 мск на «РЖД-Арене» встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Решающий матч Кубка России в Нижнем Новгороде станет ярким финалом обновленного турнира, — сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. — В этом сезоне кубок проходит по новой формуле, которая позволила командам из ПФЛ и ФНЛ сыграть на домашнем стадионе с командой премьер-лиги. Мы стремимся максимально использовать наследие чемпионата мира и проводим на наших суперсовременных стадионах игры молодежной и национальной сборной, а также финалы главных внутренних соревнований. Арена “Нижний Новгород” была в числе кандидатов на проведение турнира и в прошлом году, уверен, в год 800-летия Нижнего Новгорода финал Кубка России станет незабываемым событием не только для города, но и для всех футбольных болельщиков».

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды.

В каждой из них были собраны по одной команде от Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые сыграли между собой по одному матчу, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. Команды, принимавшие участие в еврокубках этого сезона, вышли в эту стадию напрямую.

«Локомотив» является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз. ЦСКА семь раз побеждал в турнире и занимает по этому показателю второе место. «Ахмат» выиграл Кубок России в 2004 году, тогда клуб назывался «Терек». «Крылья Советов» один раз играли в финале, в 2004 году. Победителем Кубка России в прошлом году стал «Зенит», который в нынешнем розыгрыше выбыл на стадии 1/8 финала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый матч на стадионе «Нижний Новгород» прошел в апреле 2018 года. Арена приняла шесть матчей чемпионата мира 2018 года, также на стадионе проводили встречи основная и молодежная команды России. В 2018 году в Нижнем Новгороде прошел матч за Суперкубок России, в котором ЦСКА обыграл «Локомотив» (1:0), а в 2021 году в городе состоялся матч за Суперкубок России среди женских команд, в котором «Локомотив» оказался сильнее ЦСКА (1:0).

 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
«Я был недостоин сборной России»: Гильерме – главный герой дерби
«Барса» возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
«ПСЖ» снова остановит «Баварию»: Топ ставок на еврокубки
Макгрегор: Бой с Порье отменяется
«Бавария» вслед за «Ювентусом» заинтересовалась игроком «Рубина»
Карацев сыграет с Циципасом во втором круге в Монте-Карло
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь