Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

Данное решение было принято на заседании бюро исполкома РФС, которое состоялось в понедельник. Матч пройдет 12 мая. Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 21 апреля. В 16:00 мск грозненский «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов», в 19:00 мск на «РЖД-Арене» встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА.

«Решающий матч Кубка России в Нижнем Новгороде станет ярким финалом обновленного турнира, — сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. — В этом сезоне кубок проходит по новой формуле, которая позволила командам из ПФЛ и ФНЛ сыграть на домашнем стадионе с командой премьер-лиги. Мы стремимся максимально использовать наследие чемпионата мира и проводим на наших суперсовременных стадионах игры молодежной и национальной сборной, а также финалы главных внутренних соревнований. Арена “Нижний Новгород” была в числе кандидатов на проведение турнира и в прошлом году, уверен, в год 800-летия Нижнего Новгорода финал Кубка России станет незабываемым событием не только для города, но и для всех футбольных болельщиков».

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды.

В каждой из них были собраны по одной команде от Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые сыграли между собой по одному матчу, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. Команды, принимавшие участие в еврокубках этого сезона, вышли в эту стадию напрямую.

«Локомотив» является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз. ЦСКА семь раз побеждал в турнире и занимает по этому показателю второе место. «Ахмат» выиграл Кубок России в 2004 году, тогда клуб назывался «Терек». «Крылья Советов» один раз играли в финале, в 2004 году. Победителем Кубка России в прошлом году стал «Зенит», который в нынешнем розыгрыше выбыл на стадии 1/8 финала.