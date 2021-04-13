Игроки «Арсенала» Аджоев и Григалава дисквалифицированы на три матча

ЦСКА 8 апреля со счетом 2:1 обыграл «Арсенал» в рамках четвертьфинала Кубка России в Туле. Как сообщал «Чемпионат», Григалава и Аджоев-младший, расстроенные вылетом из турнира, после матча в подтрибунном помещении высказывали угрозы в адрес тренеров ЦСКА.

«В рапорте комиссара и протоколе матча было указано, что в “подтрибунке” была словесная перепалка между представителями клубов. Дополнительно получили рапорт от помощника судьи, он все описал подробно. Драки не было, рукоприкладства не было. Была словесная перепалка. Были представители ЦСКА, в том числе Василий Березуцкий (тренер армейцев), у Тулы — Аджоев-младший и Григалава», — сказала глава КДК РФС.

«За оскорбительное поведение Березуцкий дисквалифицирован на 2 матча Кубка России, один из которых — условно. Плюс штраф 50 тысяч рублей. Испытательный срок 1 год. Аджоев и Григалава (дисквалифицированы) на 3 матча Кубка России каждый за оскорбительное поведение и угрозы причинения вреда здоровью», — заявил Григорьянц.